إيقاف 4 أشهر.. مستشار قانوني يصدم لودي بعد هروبه من الهلال (فيديو)

وجّه المستشار القانوني يعقوب المطير صدمة قوية إلى البرازيلي رينان لودي، نجم الهلال السعودي، الذي قرر فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد والرحيل إلى بلاده، بعدما رفض "الزعيم" تسجيله في قائمته بدوري روشن للمحترفين والاكتفاء بوضعه في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفوجئ مسؤولو الهلال بتلقيهم إخطارا رسميا من ممثل هيرنان لودي، ظهير أيسر الفريق، بفسخ تعاقده مع النادي.

ويرتبط لودي بتعاقد مع الهلال حتى صيف 2027 بعد انضمامه في يناير 2024.

ونشر لودي بعد ذلك بيانًا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" يكشف من خلاله رحيله عن الفريق وفسخ تعاقده مع الهلال من أجل رغبته في استمرار لعب كرة القدم.

وقال: "ما زال لدي الكثير من الأحلام في كرة القدم، ولم أتلق ردًّا من النادي بشأن التوصل لحل لأكون متاحًا في المباريات لذلك لجأت للجانب القانوني وتم إخباري أنه لا يمكن حرماني من ممارسة اللعبة".

وقال يعقوب المطير في تصريحات تلفزيونية: "المادة الـ15 من لائحة الاحتراف نصَّت على أن اللاعب إذا لم يشارك بنسبة 10% من إجمالي المباريات يحق له فسخ العقد لأسباب رياضية، ولكن هذه المادة لا تنطبق على حالة لودي، وهو يمكنه لعب أكثر من 10% من اللقاءات، ورأينا الموسم الماضي فيرمينو لاعب الأهلي السابق، لعب معهم في أبطال آسيا للنخبة فقط، وتوج باللقب فلم يكن هناك أزمة".

واضاف: "رينان لودي موقفه ضعيف للغاية، والقائمة أيضًا للهلال لم ترفع نهائيًّا بعد للاتحاد السعودي، وهي نقطة تدين اللاعب وأنه قام بإجراء استباقي، وكيف تأكد أنه لن يلعب النسبة المعمول بها في اللائحة، لأنه ما زال أمامه فرصة للعب في الشتوية مثلا، أو يعود للقائمة حال إصابة أي لاعب".

وتابع المطير: "اللاعب ارتكب خطأً قانونيًّا فادحًا، وفرصة الهلال ذهبية للتلخص منه والحصول على تعويص مالي أيضًا، والهلال يقدم دعوى ضد اللاعب لكي يثبت الحالة، واللاعب أيضًا ستطاله عقوبات رياضية لمدة 4 سنوات، وهذا كلام لوائح الفيفا الواضحة والمشروحة، قضية لودي خاسرة بموجب اللوائح".

اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 13 مليون يورو كان إحدى الركائز الأساسية في صفوف الهلال خلال الموسم الماضي.

واعتمد "الزعيم" في الموسم الماضي على النجم البرازيلي في 42 مباراة بكل البطولات سجل فيها 4 أهداف وصنع 10.

وتوج البرازيلي مع الزعيم بـ4 ألقاب، هي: الدوري السعودي للمحترفين، وكأس الملك، والسوبر السعودي مرتين.