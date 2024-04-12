سبب غياب مهاجم ريال مدريد المفاجئ عن التدريبات

كشفت صحيفة "أس" سبب غياب المهاجم البرازيلي رودريغو المفاجئ عن تدريبات ريال مدريد.

ووفقا للصحيفة فقد غاب رودريغو، إلى جانب تيبو كورتوا وديفيد ألابا عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المؤكد تقريبًا أن رودريغو لن يكون أساسيًّا أمام ريال مايوركا، غدا السبت، في الليغا.

وذكرت أن رودريغو يعاني من "ضربة"، وأنه كانت هناك شكوك حول إمكانية حصول اللاعب على على قسط من الراحة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا.

ولكن بعد "الانزعاج الجسدي"، تبددت الشكوك، لكن "أس" أكدت أن وجوده أمام مانشستر سيتي، يوم الأربعاء، ليس في خطر.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا، غدا السبت، في الليغا، قبل أن يسافر لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.