سبب غياب مهاجم ريال مدريد المفاجئ عن التدريبات
كشفت صحيفة "أس" سبب غياب المهاجم البرازيلي رودريغو المفاجئ عن تدريبات ريال مدريد.
ووفقا للصحيفة فقد غاب رودريغو، إلى جانب تيبو كورتوا وديفيد ألابا عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.
وبحسب الصحيفة، فإنه من المؤكد تقريبًا أن رودريغو لن يكون أساسيًّا أمام ريال مايوركا، غدا السبت، في الليغا.
وذكرت أن رودريغو يعاني من "ضربة"، وأنه كانت هناك شكوك حول إمكانية حصول اللاعب على على قسط من الراحة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا.
ولكن بعد "الانزعاج الجسدي"، تبددت الشكوك، لكن "أس" أكدت أن وجوده أمام مانشستر سيتي، يوم الأربعاء، ليس في خطر.
ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا، غدا السبت، في الليغا، قبل أن يسافر لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعادل ريال مدريد على ملعبه سانتياغوبرنابيو 3/3 مع ضيفه مانشستر في في ذهاب ربع النهائي.
ويعاني رودريغو من كدمة وسيغيب عن التدريبات، لكنه سيكون متاحا أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، يوم الأربعاء.
وسجل رودريغو 16 هدفا وصنع ثمانية الموسم الحالي في 43 مباراة مع ريال مدريد.
وفي ظل غياب رودريغو، سيحظى إبراهيم دياز بفرصة أكبر للمشاركة أساسيًّا أمام ريال مايوركا برفقة جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور في الهجوم.
وسيبقى أندري لونين في حراسة المرمى، وسيشارك أوريلين تشواميني أساسيًّا أمام ريال مايوركا؛ لأنه سيغيب للإيقاف أمام مانشستر سيتي.
ويعود ريال مدريد إلى الملعب الذي خاض فيه الموسم الماضي مباراة متوترة للغاية؛ حيث خسر 0/1، وتعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية.