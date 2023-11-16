هل قرر الأهلي رحيل علي معلول عن الفريق في نهاية الموسم؟

ولكن شوبير قال عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الخميس: "علي معلول لاعب مُقدر جدًّا عند إدارة الأهلي، كما إن مارسيل كولر، مدرب الفريق، لم يتحدث عن هذا الأمر نهائيًّا أو أبدى رغبته في رحيل اللاعب".

وأضاف: "كما إن معلول لم يتلق أي عرض من الدوري القطري مثلما تردد، هذا الأمر لم يحدث من قريب أو بعيد، ولا أفهم لماذا لا نحترم اللاعب ونقدره، مفيش أي كلام عن التجديدات إلا بعد بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، على معلول حاجة كبيرة جدًّا في الأهلي وعند جماهيره، وأحيانًا يهبط مستواه، لكنه يعود للقمة سريعًا".

ومن المنتظر أن يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الـ25 من نوفمبر الجاري.