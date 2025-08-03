بعد لقطة مثيرة للجدل.. بلايلي يسجل أول أهداف السوبر التونسي (فيديو)

افتتح الجزائري يوسف بلايلي أهداف مباراة كأس السوبر التونسي لكرة القدم والتي تجمع بين فريقي الترجي والملعب، اليوم الأحد، على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

وسجل بلايلي هدف التقدم لصالح الترجي في الدقيقة 40 من ضربة جزاء بعدما أسكن الكرة الشباك ببراعة ليمنح فريقه التقدم.

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وحصل الترجي على ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد مروان الصحراوي مدافع فريق الملعب في منطقة الجزاء.

الهدف الأول للترجي من يوسف بلايلي Posted by ‎الترجي التونسي العظيم Espérance ‎ on Sunday, August 3, 2025

ونجح بلايلي في ترجمة ضربة الجزاء إلى هدف التقدم لفريقه، وركض للاحتفال مع جماهير الترجي بعد أن هز شباك منافسه.

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واحتج مروان الصحراوي ولاعبو فريق الملعب التونسي على قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء لصالح الترجي قبل أن ينفذها بلايلي بنجاح.

وأثار اللاعب الجزائري جدلاً بلقطة لافتة قبل تسجيل هدف التقدم، حيث ظهر وهو يعترض على الحكم ويوجه له إساءات بحسب بعض التفسيرات لمقطع فيديو متداول.

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وكانت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي قد أسندت مهمة إدارة المباراة إلى الحكم حسام بولعراس ويساعده وسيم الحناشي ورياض بوشلاغم حاملي راية وحمزة جعيد حكماً رابعاً كما يراقب الحكام صالح القرجي ونصر الله الجوادي.