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رياضة

رد ناري من مصطفى شوبير بعد اتهام والده في أزمة أحمد رفعت (صورة)

رد ناري من مصطفى شوبير بعد اتهام والده في أزمة أحمد رفعت (صورة)
مصطفى شوبيرالمصدر: حساب الأهلي الرسمي على فيسيوك
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 12:32 م

وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، ونجل الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حارس مرمى الفريق الأحمر الأسبق ومنتخب مصر، ردًّا ناريًّا على من وجه أصابع الاتهام لوالده بشأن تسببه في وفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت.

وتوفيّ أحمد رفعت في الساعات الأولى من أمس السبت بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لأزمة قلبية سابقة خلال مشاركته بمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم الـ11 من مارس الماضي.

وتم ذكر اسم شوبير في الأزمة باعتباره كان مسؤولًا سابقًا في نادي فيوتشر قبل الرحيل عنه منذ عامين.

وكتب مصطفى شوبير عبر حسابه على "إنستغرام": "اتهامات وخوض في ذمم دون علم ولا أي دليل إنتوا مفرقتوش عن اللي ظلم رفعت في حاجة، ودلوقتي بتتهموا ناس ظلم بأذى شخص دون أي دليل حتى دي عايزينها أهلي وزمالك وتريند، شقيق اللاعب طلع، وقال اسألوا فلاناً وذکر اسم شخص".

 

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وأضاف: "وكيله كان قاعد وحصلت مواجهة بينه وبين الشخص الذي تم ذكر اسمه فين بقى اسم أحمد شوبير في جملة مفيدة؟.. ولا شقيق رفعت ولا وكيله ولا المحامي الخاص به قال حاجة أو ذكر اسمه حتى زي ما المفبركين بيكتبوا، التريند عمى الناس والاتهامات الباطلة أي حد بيكتب أي حاجة الناس للأسف بتصدقها وخلاص، وياريت الناس اللي بتكتب ده درس لينا تبدأ بنفسها الأول ومتظلمش حد تاني باتهامات باطلة دون أي دليل؛ لأن كده أنت أول واحد متعلمش من اللي حصل وبتعيد الظلم بس بطريقة تانية استقيموا يرحمكم الله".

واختتم: "سيبكم من التريند كلنا لله راجعون.. أخيرا ربنا يرحمك يا رفعت أكيد أنت في مكان أحسن لا تنسوه من صالح دعائكم".

وكان الإعلامي الرياضي أحمد شوبير طالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة أحمد رفعت ومحاسبة المقصرين في الأزمة ومحاكمتهم.

وذكر اللاعب الراحل أنه تعرض لضغوط شديدة أثرت على نفسيته ما تسبب في سقوط بالملعب سابقا، ويصاب بأزمة قلبية، وتم الكشف بعد وفاته أن الأزمة تعلقت بمسألة رحيله عن نادي فيوتشر للاحتراف الخارجي، ثم اُتُّهِم بالتهرب من التجنيد.

الدوري المصري

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