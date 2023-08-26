أنشيلوتي يكشف مدة غياب فينيسيوس جونيور

وأضاف مدرب ريال مدريد: "لا أظن أنها إصابة بالغة، فينيسيوس أراد الاستمرار بعدها، لذا شعر بالضيق عند استبداله".

وتابع "لن يلعب فينيسيوس أمام خيتافي، لكنه سيتعافى خلال فترة التوقف الدولي، خروجه كلفنا الكثير أمام سيلتا؛ لأننا لم نجد المساحات خلف دفاع سيلتا فيغو".

وأكد أنشيلوتي أن ريال مدريد لن يسعى للتعاقد مع مزيد من اللاعبين، لأنه يرى أن فريقه قوي رغم تعرض الحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو لإصابات خطيرة، ومغادرة كريم بنزيما.

وقال المدرب الإيطالي: "إنها تشكيلة متكاملة، إذا كنا قادرين على الفوز دون كورتوا وميليتاو وبنزيما وفينيسيوس، فهذا يعني أن الفريق بحالة جيدة، لقد أبلوا بلاء حسنا".