مفاجأة.. ناد سعودي يقدم عرضا رسميا لحارس برشلونة

كشفت صحيفة "ريليفو" عن تقدم نادي الاتحاد السعودي بعرض رسمي لضم مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، ليكون ضمن كتيبة "النمور" في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "الاتحاد، بقيادة رامون بلانيس المدير الرياضي، يرغب في ضم حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيغن، وقد تقدم بعرض رسمي للاعب، الذي استعاد مكانه كحارس أساسي في البارسا بعد تعافيه من إصابة في الظهر أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين".