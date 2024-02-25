مفاجأة.. ناد سعودي يقدم عرضا رسميا لحارس برشلونة
كشفت صحيفة "ريليفو" عن تقدم نادي الاتحاد السعودي بعرض رسمي لضم مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، ليكون ضمن كتيبة "النمور" في الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "الاتحاد، بقيادة رامون بلانيس المدير الرياضي، يرغب في ضم حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيغن، وقد تقدم بعرض رسمي للاعب، الذي استعاد مكانه كحارس أساسي في البارسا بعد تعافيه من إصابة في الظهر أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين".
وأوضح التقرير: "يأتي اهتمام النادي السعودي من خلال رامون بلانيس، الذي عمل في برشلونة بين عامي 2018 و 2021، حيث شغل منصب مساعد إريك أبيدال ثم منصب السكرتير الفني للنادي".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "وصول عرض من السعودية قد يجعل شتيغن يعيد التفكير في مسيرته مع البلوغرانا. إذ إن وضع النادي ليس مثاليًا من الناحية الاقتصادية".
ويعد شتيغن أحد قادة البلوغرانا، وكان قد جدد عقده مع الفريق في أغسطس الماضي، ليمتد حتى صيف 2028.
وعاد حارس المرمى الألماني مؤخرا إلى أرض الملعب بعد التغلب على إصابة في الظهر أبعدته عن الملعب منذ نوفمبر الماضي.
وشارك الحارس صاحب الـ31 عاما في 20 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 20 هدفا.