لامين يامال يصدم ملك إسبانيا (فيديو)
تسبب النجم الشاب لامين يامال، في ذهول ملك إسبانيا فيليبي السادس، وذلك عقب نهاية مباراة المنتخب الإسباني ضد إيطاليا أمس الخميس، في يورو 2024، والتي انتهت بفوز الماتادور بهدف نظيف.
توجه ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى غرفة تبديل الملابس في ملعب جيلسنكيرشن بألمانيا؛ لتهنئة منتخب بلاده بالفوز على إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية 2024، وأكد أنهم إذا استمروا على هذا النحو ستكون هناك فرحة كبيرة.
وقال الملك للاعبين عند وصوله إلى غرفة تبديل الملابس برفقة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بدرو روتشا: "جيد جداً، يجب أن نفوز حتى لو كان ذلك بهدف عن طريق الخطأ، لكن كانت هناك مناسبات عديدة كانت فيها الأمور مذهلة"، ثم هنأ لاعبي المنتخب واحدا تلو الآخر.
وفي فيديو نشره الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أبدى ملك إسبانيا اندهاشه الشديد عندما سأل لامين يامال عن عمره وأجابه بأنه 16 عاماً فقط.
وأبدى ملك إسبانيا دهشته من عمر اللاعب، وبدا وكأنه مصدوم.
كما قال الملك مازحاً مع حارس المرمى أوناي سيمون: "اليوم تركوك هادئاً".
وبعد تهنئة كل لاعب، حصل من القائد ألفارو موراتا على قميص إسبانيا ويحمل الرقم 10، واسم فيليبي السادس على الظهر.
واختتم: "إذا واصلتم اللعب بهذه الطريقة ستكون هناك فرحة كبيرة"، مؤكداً أنه سيحضر المباراة النهائية حال بلوغ إسبانيا نهائي اليورو.
وقدمت إسبانيا أداء رائعا تغلبت من خلاله على عقبتين كبيرتين بشكل مثير للإعجاب في بداية مشوارها ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، لتوجه رسالة إلى منافسيها على اللقب.
وبعد الفوز 3-صفر على كرواتيا في المباراة الأولى، تغلبت على إيطاليا حاملة اللقب 1-صفر مساء أمس الخميس، وكان بإمكانها الفوز بفارق كبير لولا الدور البطولي لحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي تصدى لعدة كرات خطيرة لينقذ بلاده من خسارة مذلة.