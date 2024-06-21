لامين يامال يصدم ملك إسبانيا (فيديو)

توجه ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى غرفة تبديل الملابس في ملعب جيلسنكيرشن بألمانيا؛ لتهنئة منتخب بلاده بالفوز على إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية 2024، وأكد أنهم إذا استمروا على هذا النحو ستكون هناك فرحة كبيرة.

وقال الملك للاعبين عند وصوله إلى غرفة تبديل الملابس برفقة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بدرو روتشا: "جيد جداً، يجب أن نفوز حتى لو كان ذلك بهدف عن طريق الخطأ، لكن كانت هناك مناسبات عديدة كانت فيها الأمور مذهلة"، ثم هنأ لاعبي المنتخب واحدا تلو الآخر.

وفي فيديو نشره الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أبدى ملك إسبانيا اندهاشه الشديد عندما سأل لامين يامال عن عمره وأجابه بأنه 16 عاماً فقط.

وأبدى ملك إسبانيا دهشته من عمر اللاعب، وبدا وكأنه مصدوم.