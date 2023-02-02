سيصبح في المركز الأخير.. المدعي العام بصدد خصم 20 نقطة جديدة من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس اتفق مع اللاعبين على مناوره (إخفاء) رواتب لإظهار أنه تم تخفيضها ولكن النادي لم يقم بذلك.

واستطاع يوفنتوس إخفاء 64 مليون يورو من ميزانية موسم 2020/2019.

‏وقال "كالتشيو ميركاتو" إن 23 لاعبا في يوفنتوس، خفضوا أجورهم زورا، يواجهون شبح الإيقاف إذا ثبتت إدانتهم.

وأكد أن هذه العقوبات ستبدأ تلقائيا وهذا يعني أنه في غضون شهر، أو ربما قبل ذلك، سيتم إيقاف جميع اللاعبين بالإضافة إلى المدرب ماوريسيو ساري.

ويملك يوفنتوس حاليا 23 نقطة، وحال خصم 20 نقطة من رصيده سيصبح رصيده 3 نقاط فقط وسيكون في المركز الأخير.