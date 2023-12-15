الدوري الأوروبي: روما ينهي ثانيا في مجموعته وليفربول يخسر أمام يونيون

وسجل لوكاكو لروما في الدقيقة 11 بعد تواجده في المكان المناسب وفي الوقت المناسب ليسدد من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من نيكولا زاليفسكي.

وبعد 32 دقيقة، عزز بيلوتي تقدم أصحاب الأرض بضربة رأس في الشباك الخالية، مستفيدا من الكرة المرتدة من تسديدة زاليفسكي التي أبعدها مكسيم كوفال حارس شريف في البداية.

وأضاف بيسيلي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة منخفضة في الزاوية السفلى للمرمى.

وأنهى روما دور المجموعات برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين خلف سلافيا براغ وسينتقل إلى مراحل خروج المغلوب.

وحافظ سلافيا براغ على صدارة المجموعة بأداء متألق على أرضه ليسحق سيرفيت 4-صفر بفضل أهداف في الشوط الأول من ديفيد دوديرا وايفان شرانتس اضافة لثنائية ميمور تشيتيل.