الدوري الأوروبي: روما ينهي ثانيا في مجموعته وليفربول يخسر أمام يونيون
احتل روما المركز الثاني في المجموعة السابعة بالدوري الأوروبي بعد فوزه على شريف تيراسبول المولدوفي 3-صفر اليوم الخميس بفضل هدفي روميلو لوكاكو وأندريا بيلوتي في الشوط الأول إضافة لهدف قبل النهاية من نيكولو بيسيلي.
وسجل لوكاكو لروما في الدقيقة 11 بعد تواجده في المكان المناسب وفي الوقت المناسب ليسدد من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من نيكولا زاليفسكي.
وبعد 32 دقيقة، عزز بيلوتي تقدم أصحاب الأرض بضربة رأس في الشباك الخالية، مستفيدا من الكرة المرتدة من تسديدة زاليفسكي التي أبعدها مكسيم كوفال حارس شريف في البداية.
وأضاف بيسيلي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة منخفضة في الزاوية السفلى للمرمى.
وأنهى روما دور المجموعات برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين خلف سلافيا براغ وسينتقل إلى مراحل خروج المغلوب.
وحافظ سلافيا براغ على صدارة المجموعة بأداء متألق على أرضه ليسحق سيرفيت 4-صفر بفضل أهداف في الشوط الأول من ديفيد دوديرا وايفان شرانتس اضافة لثنائية ميمور تشيتيل.
وخسر ليفربول، الذي تأكد من بلوغه دور 16 بتصدره للمجموعة الخامسة، خسر 2-1 أمام يونيون سان جيلواز، الذي فشل في التأهل إلى مراحل خروج المغلوب بعد أن أصبح تولوز الوصيف بفضل فوزه 2-1 على لاسك لينتس.
افتتح محمد عمورة لاعب يونيون التسجيل في مرمى ليفربول، الذي أراح العديد من اللاعبين الأساسيين.
وأدرك جاريل كوانساه التعادل بعد سبع دقائق لكن كاميرون بويرتاس ضمن الفوز ليونيون قبل نهاية الشوط الأول.
وأنهى باير ليفركوزن متصدر المجموعة الثامنة آمال مولده في الوصول إلى مراحل خروج المغلوب بفوزه 5-1 بما في ذلك هدف أسكنه مارتن إلينجسن بالخطأ في مرماه.
واحتل قرة باغ المركز الثاني في المجموعة بدلا من ذلك، بعد فوزه 2-1 على هاكن صاحب المركز الأخير.
وفي مواجهة مثيرة بالمجموعة السادسة، فاز فياريال 3-2 خارج ملعبه على ستاد رين لينتزع الصدارة من أصحاب الأرض برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الفريق الفرنسي.