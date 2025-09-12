رد سيد عبد الحفيظ على مقترح خلافته محمود الخطيب في رئاسة الأهلي

استقر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، على موقفه من الترشح لمنصب رئيس النادي، بعد إعلان محمود الخطيب عدم ترشحه لولاية جديدة على المنصب.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد أعلن اليوم الجمعة عدم ترشحه لرئاسة النادي مجددًا.

وقال الخطيب، في بيان رسمي، إن الظروف الصحية أثرت فيه بشدة وقرر عدم الترشح في الانتخابات المقبلة للأهلي.

سيد عبد الحفيظ يرد على مقترح خلافة الخطيب

تلقى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، بعض النصائح من المقربين منه للترشح لمنصب رئيس النادي.

وقال مصدر في النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن عبد الحفيظ يرغب في الترشح لمنصب نائب رئيس النادي في الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن سيد يستبعد ترشحه لمنصب رئيس النادي مرة واحدة، مؤكدًا أنه يسعى بالفعل لهذا المنصب ولكن تدريجيا.

وأوضح أن سيد عبد الحفيظ سيشارك في الانتخابات مستقلًا وليس ضمن قائمة انتخابية.