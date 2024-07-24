حسم الجزائري يوسف بلايلي موقفه من الرحيل عن ناديه الحالي مولودية الجزائر، في ظل أزمة تفجرت الفترة الماضية مع الإدارة، وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق، إذ ربطته التقارير بالعودة إلى الترجي التونسي.

ويمتد تعاقد مولودية الجزائر مع بلايلي حتى نهاية الموسم المقبل.

وذكرت تقارير أخيرة أن اللاعب طلب من إدارة ناديه زيادة راتبه، وهو ما قابلته إدارة مولودية الجزائر بالرفض، في الوقت نفسه أوضحت التقارير أن اللاعب تلقى عرضًا للانضمام للترجي التونسي.

وقال بلايلي في تصريحات لقناة "الهداف" الجزائرية، إنه عقد بالفعل اجتماعًا مع رئيس نادي المولودية في وقت سابق، وطلب منه الرحيل بسبب الضغوط الكبيرة التي عاشها الموسم الماضي، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي عاشها في الدوري الجزائري.

وأوضح بلايلي، أن تفاصيل هذه الاجتماع تم تسريبها للجماهير، وهو ما جعلهم يطلبون منه البقاء، موضحًا: "قررت التراجع عن قراري بالرحيل احترامًا لجماهير مولودية الجزائر الكبير، كما أكدت لهم أنني لم أطلب أي زيادة في راتبي وأنني مستعد لتمديد عقدي".

مفاوضات الترجي التونسي

وتطرق بلايلي للحديث عن مفاوضاته مع الترجي التونسي، وإلى أين وصلت، قائلًا: "كان هناك بالفعل مفاوضات مع الترجي، خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية، وخلال اجتماعي مع رئيس المولودية طلب مني جلب مبلغ 500 ألف يورو للرحيل".

وأردف: "الآن أنا موجود في وهران، وكانت لدي تذاكر للسفر إلى تونس، لكني لم أسافر وقررت البقاء من أجل المشجعين، استجبت لطلبهم لأنهم يستهدفون تكوين فريق قوي الموسم المقبل".

وأشار نجم المولودية إلى أنّه سيحسم كل الأمور مع مدرب الفريق باتريس بوميل، اليوم الأربعاء.

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واختتم: "كان لي حديث سابق مع المدرب، وسأجتمع معه مجددًا، لوضع النقاط على الحروف، هدفنا حاليًّا تكوين فريق قوي الموسم المقبل".

وقاد بلايلي مولودية الجزائر للتتويج بلقب الدوري بعدما سجل 16 هدفًا خلال 26 مباراة بالموسم الماضي.