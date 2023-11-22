سكالوني يلمح إلى رحيله عن قيادة منتخب الأرجنتين

ألمح ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، إلى إمكانية انتهاء رحلته كمدرب لمنتخب بلاده، على الرغم من الفوز على البرازيل، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأربعاء، بتصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية.

وقال سكالوني عقب المباراة: "لقد حان الوقت لإيقاف الكرة والبدء في التفكير، لدي أشياء كثيرة للتفكير فيها خلال هذا الوقت، لقد أعطاني هؤلاء اللاعبون الكثير، أحتاج إلى التفكير كثيرًا فيما سأفعله في المستقبل".

وأضاف: "هذا ليس وداعًا لكني بحاجة إلى التفكير لأن المستوى مرتفع جدًّا، من الصعب الاستمرار في الفوز وهؤلاء الرجال يجعلون الأمر صعبًا عليّ، حان الوقت للتفكير، سأخبر رئيس الاتحاد الأرجنتيني واللاعبين لاحقًا لأن هذا الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بكل الطاقة الممكنة ويكون في حالة جيدة".

فيما قال الصحفي غاستون إيدول، إن "سكالوني لم يعلن عن أي شيء للاعبيه بعد المباراة بشأن مستقبله".

وتابع: "هناك غضب من المدرب بسبب مشاكل داخلية، ربما مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني، هناك خلاف حول شيء ما، لاعبو المنتخب الأرجنتيني على علم أن سكالوني غاضب من شيء ما".