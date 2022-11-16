رسميًا.. أنس الزروري يعوض أمين حارث لقائمة المنتخب المغربي في كأس العالم
وجه وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي رسميًا الدعوة لأنس الزروري مهاجم بيرنلي الإنجليزي لتعويض أمين حارث لاعب أولمبيك مارسيليا الذي تعرض لإصابة خلال لقاء فريقه أمام موناكو في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي.
ويعتبر "الزروري"، البالغ من العمر 22 عامًا، آخر لاعب يملك جنسية مزدوجة يقرر تغيير جنسيته الرياضية، حيث أنهى الاتحاد المغربي لكرة القدم إجراءات الموافقة على اللعب للمنتخب المغربي، اليوم الأربعاء، وكان اللاعب قد حمل قميص المنتخب البلجيكي للفئات الصغرى.
ويجري المنتخب المغربي، غدًا الخميس، لقاء وديًا أمام منتخب جورجيا في الإمارات، فيما يبدأ مشواره في نهائيات كأس العالم في قطر بمواجهة منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء المقبل.
وأعلن نادي مرسيليا أن لاعب وسطه المغربي أمين حارث تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.
وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، وبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة، تاركًا مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثرًا برؤية زميله المغربي يتألم.
وعاد حارث صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف مرسيليا بعدما لعب معه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من شالكه الألماني.