رسميًا.. أنس الزروري يعوض أمين حارث لقائمة المنتخب المغربي في كأس العالم

وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، وبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة، تاركًا مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثرًا برؤية زميله المغربي يتألم.

وعاد حارث صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف مرسيليا بعدما لعب معه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من شالكه الألماني.