هكذا استقبلت الجماهير حكم الكلاسيكو أثناء الإحماء (فيديو)

ولا يرتبط برشلونة بذكريات جيدة مع هذا الحكم، الذي سبق أيضًا أن طرد روبرت ليفاندوفسكي، نجم البارسا أمام أوساسونا في الموسم الماضي.

وتسبب الحكم في عقوبة إيقاف 3 مباريات للنجم البولندي، بعدما لمس ليفاندوفسكي أنفه، أثناء الخروج من الملعب.

وأدار مانزانو مواجهتي كلاسيكو سابقتين، ونجح ريال مدريد في الفوز بالمباراتين.

وتغلب ريال مدريد تحت إدارة مانزانو في مباراتين، الأولى بنتيجة 3-1 في أكتوبر 2013 والثانية 2-1 في أبريل 2021.

وأدار مانزانو 5 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم بينهم مباراة واحدة لريال مدريد، وانتهت بالفوز على أتليتك بلباو بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

ولم يلعب برشلونة تحت قيادة مانزانو هذا الموسم.