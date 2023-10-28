هكذا استقبلت الجماهير حكم الكلاسيكو أثناء الإحماء (فيديو)
استقبلت الجماهير الحاضرة في ملعب لويس كومبانيس، الخاص بفريق برشلونة، جيل مانزانو، حكم مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين البلوغرانا وريال مدريد، مساء السبت، بصيحات الاستهجان.
وقرر الاتحاد الإسباني إسناد المباراة للحكم خيسوس جيل مانزانو، الذي يستعد لإدارة الكلاسيكو للمرة الثالثة في تاريخه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحكام المباراة وهم يُجرون عمليات الإحماء، ويتم إطلاق صافرات الاستهجان عليهم.
وكان مانزانو وصل إلى الملعب وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسبانية، قبيل انطلاق اللقاء.
ولا يرتبط برشلونة بذكريات جيدة مع هذا الحكم، الذي سبق أيضًا أن طرد روبرت ليفاندوفسكي، نجم البارسا أمام أوساسونا في الموسم الماضي.
وتسبب الحكم في عقوبة إيقاف 3 مباريات للنجم البولندي، بعدما لمس ليفاندوفسكي أنفه، أثناء الخروج من الملعب.
وأدار مانزانو مواجهتي كلاسيكو سابقتين، ونجح ريال مدريد في الفوز بالمباراتين.
وتغلب ريال مدريد تحت إدارة مانزانو في مباراتين، الأولى بنتيجة 3-1 في أكتوبر 2013 والثانية 2-1 في أبريل 2021.
وأدار مانزانو 5 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم بينهم مباراة واحدة لريال مدريد، وانتهت بالفوز على أتليتك بلباو بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.
ولم يلعب برشلونة تحت قيادة مانزانو هذا الموسم.
وتاريخيًا أدار مانزانو 47 مباراة لريال مدريد، وفاز الفريق الملكي في 37 منهم، بينما تعادل 5 مرات وخسر مثلهم.
أما برشلونة فأدار لهم 36 مباراة، وفاز الفريق الكتالوني في 22 منهم، بينما تعادل 7 مرات وخسر مثلهم.
وأشهر مانزانو 10 بطاقات حمراء لصالح لاعبي برشلونة مقابل 4 للاعبي ريال مدريد.
ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الليغا برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث بـ 24 نقطة.