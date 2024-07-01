تغطية مباشرة.. مباراة فرنسا وبلجيكا في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024

يخوض منتخب فرنسا اختبارا صعبًا، أمام بلجيكا اليوم الإثنين، في دور الـ16 لبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، على ملعب دوسلدورف أرينا.

ولم تسجل فرنسا من لعب مفتوح في آخر أربع مباريات، بداية من مواجهة ودية أمام كندا ثم ثلاث مباريات في دور المجموعات بألمانيا، إذ تغلبت على النمسا بهدف عكسي، وتعادلت 1-1 مع بولندا بعدما سجل كيليان مبابي من ركلة جزاء.

وخرجت فرنسا، التي كانت بطلة كأس العالم في ذلك الوقت، من دور الـ16 في بطولة أوروبا الماضية بخسارة ركلات الترجيح أمام سويسرا.

كما لم تقدم بلجيكا هي الأخرى أفضل مستوياتها وأنهت الدور الأول وصيفة لبطلة مجموعتها.

وأنهت بلجيكا الدور الأول وصيفة لرومانيا بطلة المجموعة الخامسة وسجلت هدفين فقط في أول ثلاث مباريات وأحرزت فرنسا هدفين فقط، هدفا عكسيا وركلة جزاء.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة فرنسا وبلجيكا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة: