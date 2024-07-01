تغطية مباشرة.. مباراة فرنسا وبلجيكا في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024
يخوض منتخب فرنسا اختبارا صعبًا، أمام بلجيكا اليوم الإثنين، في دور الـ16 لبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، على ملعب دوسلدورف أرينا.
ولم تسجل فرنسا من لعب مفتوح في آخر أربع مباريات، بداية من مواجهة ودية أمام كندا ثم ثلاث مباريات في دور المجموعات بألمانيا، إذ تغلبت على النمسا بهدف عكسي، وتعادلت 1-1 مع بولندا بعدما سجل كيليان مبابي من ركلة جزاء.
وخرجت فرنسا، التي كانت بطلة كأس العالم في ذلك الوقت، من دور الـ16 في بطولة أوروبا الماضية بخسارة ركلات الترجيح أمام سويسرا.
كما لم تقدم بلجيكا هي الأخرى أفضل مستوياتها وأنهت الدور الأول وصيفة لبطلة مجموعتها.
وأنهت بلجيكا الدور الأول وصيفة لرومانيا بطلة المجموعة الخامسة وسجلت هدفين فقط في أول ثلاث مباريات وأحرزت فرنسا هدفين فقط، هدفا عكسيا وركلة جزاء.
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة فرنسا وبلجيكا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة:
تشكيل الفريقين:
فرنسا: مايك مينيان وتيو هرنانديز ووليام ساليبا ودايو أوباميكانو وجول كوندي وأدريان رابيو ونغولو كانتي وأوريلين تشواميني وأنطوان جريزمان وكيليان مبابي (القائد) وماركوس تورام.
بلجيكا: كوين كاستيلز ويان فرتونجن وفاوت فايس وأرتور تيات وتيموتي كاستاني وكيفين دي بروين (القائد) وأمادو أونانا ويانيك كاراسكو وجيريمي دوكو ولويس أوبيندا وروميلو لوكاكو.
انطلاق صافرة بداية المباراة
الدقيقة 2: أدريان رابيو يسدد أول كرة في المباراة، ولكن خارج الشباك.
الدقيقة 5: تياتي أرسل تمريرة طولية، ولكن مينيان حارس فرنسا كان بالمرصاد، وأخرج الكرة لخارج الملعب.
الدقيقة 10: تسديدة ضعيفة من غريزمان في أيدي الحارس البلجيكي.
الدقيقة 11: هجمة خطيرة من جول كوندي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وأرسل تمريرة أمام المرمى ولكن شتتها الدفاع.
الدقيقة 14: تسديدة من مبابي سدد ولكن لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.
الدقيقة 15: إنذار وريليان تشواميني لاعب فرنسا.
الدقيقة 16: مهار رائعة من كاراسكو ويمرر الكرة من بين أقدام لاعب فرنسا.