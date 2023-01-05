الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي وتصحيح المسار

يدخل تشيلسي المواجهة باحثًا عن تصحيح المسار في الدوري والانطلاق نحو المراكز الأربعة الأولى مرة أخرى بجانب الثأر من خسارته أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة.

وقال غراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يجب أن يكون في أفضل حالاته للفوز على مانشستر سيتي، خاصة أنه منافس قوي وصعب.

وأشار إلى أن مفتاح إيقاف مانشستر سيتي يتمثل في غلق المساحات واللعب بكل قوة داخل الملعب، وهو ما يتطلب مجهودًا مضاعفًا من اللاعبين.

ويعتمد تشيلسي على تشكيلة تضم حارس المرمى كيبا وأمامه تياغو سيلفا، وتريفوه شالبواه وكاليدو كوليبالي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ماتيو كوفاسيتش وجورجينيو وسيزار أزابيلكويتا ومارك كوركيلا، بينما يقود الهجوم ماسون ماونت ورحيم سترلينغ وكاي هافيرتز.