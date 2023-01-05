الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب (ستامفورد بريدج) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي في قمة الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في البريميرليغ:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على ملعب (ستامفورد بريدج).
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.
ترتيب الفريقين
يحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.
وحقق تشيلسي الفوز 7 مرات، مقابل ٤ تعادلات وتلقى ٥ خسائر، وسجل الفريق 20 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 36 نقطة من 16 مباراة أيضًا بفارق 8 نقاط عن آرسنال المتصدر.
وحقق مانشستر سيتي 11 فوزًا وتعادل 3 مرات وتلقى خسارتين، وسجل الفريق 44 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم وتلقى 16 هدفًا.
وفاز مانشستر سيتي في آخر مواجهة ضد تشيلسي في شهر نوفمبر الماضي بنتيجة 2/0 في كأس الرابطة.
تشيلسي وتصحيح المسار
يدخل تشيلسي المواجهة باحثًا عن تصحيح المسار في الدوري والانطلاق نحو المراكز الأربعة الأولى مرة أخرى بجانب الثأر من خسارته أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة.
وقال غراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يجب أن يكون في أفضل حالاته للفوز على مانشستر سيتي، خاصة أنه منافس قوي وصعب.
وأشار إلى أن مفتاح إيقاف مانشستر سيتي يتمثل في غلق المساحات واللعب بكل قوة داخل الملعب، وهو ما يتطلب مجهودًا مضاعفًا من اللاعبين.
ويعتمد تشيلسي على تشكيلة تضم حارس المرمى كيبا وأمامه تياغو سيلفا، وتريفوه شالبواه وكاليدو كوليبالي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماتيو كوفاسيتش وجورجينيو وسيزار أزابيلكويتا ومارك كوركيلا، بينما يقود الهجوم ماسون ماونت ورحيم سترلينغ وكاي هافيرتز.
مانشستر سيتي وملاحقة آرسنال
يتطلع مانشستر سيتي لملاحقة آرسنال على صدارة الدوري، وتقليص الفارق الذي وصل إلى 8 نقاط.
وقال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الحل الوحيد لتقليص فارق النقاط مع آرسنال تحقيق الانتصارات وعدم التفريط في النقاط.
وأشار إلى أن مواجهة تشيلسي ستكون صعبة وقوية وتحتاج للتركيز في كل التفاصيل لحصد الفرز.
ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إيدرسون، وأمامه الرباعي جون ستونز وناثان آكي وكايل والكر وجواو كانسيلو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو وإلكاي غوندوغان وكيفين دي بروين، مع ثلاثي الهجوم جاك غريليش وبرناردو سيلفا وإيرلينغ هالاند.
وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن مانشستر سيتي أصبح تحت ضغط كبير في ظل اشتعال المنافسة مع آرسنال، موضحًا أن غوارديولا سيعمل بعد تنويع الحلول لاختراق دفاع البلوز.
وأشار إلى أن تشيلسي يعاني من حالة من عدم التوازن وضياع النقاط، ولكن مثل هذه المباريات تعطي الفريق دوافع لتحسين النتائج.
وأكد أن مهمة كوليبالي وسيلفا لن تكون سهلة في إيقاف هالاند، ولكن تشيلسي يجيد أيضًا السيطرة في وسط الملعب مع دور جورجينيو.