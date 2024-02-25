هل يؤثر مبابي "سلبًا" على إندريك وأردا غولر؟

بات ريال مدريد على أعتاب التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ويحق لمبابي التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة باريس سان جيرمان، منذ يناير الماضي، مع تبقي 6 أشهر على نهاية عقده.

وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان أنه سيغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي، حيث يقترب من تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد.

وسيكون ريال مدريد مدججًا بالنجوم الموسم المقبل، حيث سينضم إليه البرازيلي إندريك مع بلوغه سن الرشد، ويتواجد أردا غولر الذي لم يحصل على فرصة للعب كثيرًا.