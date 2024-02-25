هل يؤثر مبابي "سلبًا" على إندريك وأردا غولر؟
بات ريال مدريد على أعتاب التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
ويحق لمبابي التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة باريس سان جيرمان، منذ يناير الماضي، مع تبقي 6 أشهر على نهاية عقده.
وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان أنه سيغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي، حيث يقترب من تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد.
وسيكون ريال مدريد مدججًا بالنجوم الموسم المقبل، حيث سينضم إليه البرازيلي إندريك مع بلوغه سن الرشد، ويتواجد أردا غولر الذي لم يحصل على فرصة للعب كثيرًا.
التأثير على إندريك وغولر
وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن تعاقد ريال مدريد مع مبابي لن يغير خطط الميرنغي مع إندريك وأردا غولر.
وأوضح أن ريال مدريد يثق بكلا اللاعبين، وأنهما سيكونان مستقبل الفريق، ويرى ريال مدريد أن زيادة عدد النجوم لن تؤدي إلا إلى زيادة المنافسة على المراكز بين اللاعبين.
وذكر موقع "ريليفو" أن ريال مدريد يرى أن جميع اللاعبين الموجودين حاليًا في الفريق ضروريون على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما في ذلك إندريك.
وأوضح الموقع الإستراتيجية الاقتصادية التي تم وضعها، في السنوات الأخيرة، بهدف ضم مبابي دون مشاكل، ستسمح بإمكانية توفير هذه المساحة.
ووضع ريال مدريد الإستراتيجية الاقتصادية للتعاقد مع مبابي دون الحاجة إلى الاستغناء عن أي لاعب أو البيع لموازنة الحسابات.
وأكد الموقع الإسباني أن هذا يعني أن فينيسيوس جونيور، ورودريغو، وإدواردو كامافينغا، وفيدي فالفيردي، وزملاءهم خارج السوق.
وأشار "ريليفو" إلى أن ريال مدريد سبق أن رفض عروضًا مغرية من ليفربول مقابل فالفيردي، وانتهى الأمر بتجديد عقد اللاعب حتى عام 2029.
وطال التمديد إيديير ميليتاو (حتى 2028)، ورودريغو (حتى 2028)، وفينيسيوس (حتى 2027)، وكامافينغا (حتى 2029).