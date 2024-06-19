الاتحاد السعودي يدخل مفاوضات قوية مع نجم هجوم ويستهام

وقال الإعلامي روب داوسون، بشبكة (ESPN) الإسبانية، إن نادي الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع محمد قدوس هذا الصيف.

وأوضح: "رغبة الاتحاد في التعاقد مع قدوس، البالغ من العمر 23 عامًا، تجعل موقف فريق ويستهام في الاحتفاظ باللاعب أمرًا صعبًا".

ويسعى ويستهام إلى الاحتفاظ باللاعب، لكن سيكون الأمر صعبًا بسبب الاهتمام الكبير من الاتحاد السعودي بضمه.

ويرتبط محمد قدوس بعقد مع ويستهام حتى يونيو 2026.

وتبلغ قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".