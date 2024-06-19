الاتحاد السعودي يدخل مفاوضات قوية مع نجم هجوم ويستهام
دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة مع الدولي الغاني محمد قدوس، مهاجم نادي ويستهام الإنجليزي، للانضمام إلى صفوف الفريق الجداوي في الموسم المقبل.
وقال الإعلامي روب داوسون، بشبكة (ESPN) الإسبانية، إن نادي الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع محمد قدوس هذا الصيف.
وأوضح: "رغبة الاتحاد في التعاقد مع قدوس، البالغ من العمر 23 عامًا، تجعل موقف فريق ويستهام في الاحتفاظ باللاعب أمرًا صعبًا".
ويسعى ويستهام إلى الاحتفاظ باللاعب، لكن سيكون الأمر صعبًا بسبب الاهتمام الكبير من الاتحاد السعودي بضمه.
ويرتبط محمد قدوس بعقد مع ويستهام حتى يونيو 2026.
وتبلغ قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".
ويسعى الاتحاد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري المحترفين السعودي، للاستعداد للموسم الجديد بالتعاقد مع بعض النجوم العالميين؛ لمحاولة المنافسة بقوة على المسابقات التي سيخوضها العام المقبل.
وفشل الاتحاد في تحقيق أي لقب خلال الموسم الماضي، بالإضافة للهزيمة أمام الهلال 7 مرات بمختلف المسابقات.