الدوري الإيطالي يستعين بنظام شبه آلي لرصد حالات التسلل الذي استخدم في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، موافقته على الاستعانة بنظام شبه آلي لرصد حالات التسلل اعتبارًا من 27 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان لورينتسو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي قد أعلن استخدام التكنولوجيا في أول جولة بعد كأس العالم والتي تنطلق في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل، لكن تغير الموعد بعد إجراء اختبارات.