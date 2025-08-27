معركة مشتعلة بدأت.. 3 سيناريوهات صادمة تنتظر سيف الجزيري والزمالك

اشتعل الصدام بين نادي الزمالك واللاعب التونسي سيف الدين الجزيري بعد التصريحات التي أطلقها المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض عقب لقاء فاركو.

وتغلب الزمالك على ضيفه فاركو بهدف دون رد حمل توقيع الأنغولي شيكو بانزا في الجولة الرابعة للدوري المصري مساء الثلاثاء.

وأكد فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن الجزيري لن يشارك في وجوده وسيعلم الجميع السبب بعد ذلك.

وفجرت هذه التصريحات المعركة المشتعلة بين إدارة الزمالك وسيف الدين الجزيري، وتبقى هناك سيناريوهات صادمة تنتظر هذه الأزمة نستعرضها في السطور القادمة:

مسلسل العناد.. وسيناريو التصعيد القانوني

يبقى السيناريو الأول والأقرب للواقع متمثلاً في استمرار مسلسل العناد بين الطرفين خاصة أن اللاعب عقده ممتد حتى صيف 2027.

ويبدو اللاعب جاهزاً بسيناريو التصعيد القانوني حال عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ويضغط الجزيري للرحيل مجاناً بفسخ عقده من جانب الزمالك والحصول على باقي قيمة عقده.

وسبق أن رفض الجزيري فسخ عقده بالتراضي خلال الشهر الماضي والقبول بعروض الرحيل أملاً في الوصول لسيناريو الرحيل المجاني والحصول على باقي مستحقاته.

سيناريو التجميد

يبقى السيناريو الثاني متمثلاً في تجميد اللاعب وعدم منحه الفرصة للمشاركة خاصة في ظل الخلاف الذي نشب بينه وبين مدربه فيريرا.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الجزيري دخل في صدام مع فيريرا بعد أن أبدى الأخير رغبته في تغيير مركز اللاعب إلى الجناح الأيمن بدلاً من رأس الحربة وهو ما جعل المهاجم التونسي خارج الحسابات.

الرضوخ لعروض الرحيل

تبقى هناك فرصة أخيرة لتسويق الجزيري والحصول على عروض مناسبة للرحيل في ظل وجود عدة دوريات مازالت سوق الانتقالات ممتدة بها.

ويأمل مسؤولو الزمالك التوصل لعروض من الدوري الليبي أو العراقي أو دوري يلو للدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية وإقناع اللاعب التونسي بالرحيل بدلاً من التجميد.