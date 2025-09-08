بمقولته الشهيرة.. رد ناري من أحمد عفيفي بعد هجوم شوبير (صورة)

رد الإعلامي أحمد عفيفي بشكل مثير على الهجوم الذي شنه عليه الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي، بعدما انتقد الأخير تصريحاته حول مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه غوميز.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، وعبر قناة الأهلي، قد شن هجومًا حادًا على تصريحات أحمد عفيفي، الإعلامي بقنوات "ثمانية" السعودية؛ بسبب رأيه حول مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه غوميز وإمكانية تدريبه الأهلي.

وكان عفيفي قد سخر خلال ظهوره على قنوات "ثمانية" من إمكانية تولي جوزيه غوميز، مدرب الفتح السعودي الحالي والزمالك السابق، تدريب الأهلي المصري.

ويبحث الأهلي عن مدرب، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

انتقادات حادة من شوبير

شوبير وجّه انتقادات حادة لعفيفي، دون أن يذكر اسمه؛ بسبب حديثه عن إمكانية انتقال غوميز إلى الأهلي، وقال: "شخص خرج وحذر من انتقال غوميز للأهلي، هل الأهلي يأخذ مدربين من الزمالك".

وأضاف شوبير مستنكرًا: "هل يدرب غوميز نادي الزمالك الآن؟ هو اللي سابك ومشي".

واستشهد شوبير بعدة مدربين دربوا الأهلي ثم انتقلوا إلى الزمالك، مثل هولمان، بيسيرو، كارتيرون، ومحمود الجوهري أسطورة الأهلي درّب الزمالك.

واختتم: "هذا احتراف، أنت ليه مخك ضيق كده؟".

رد عفيفي

أحمد عفيفي اختار الرد بطريقته الخاصة، فقد استعاد تغريدة قديمة لشوبير نفسه كان قد كتب فيها: "دايمًا أفتكر لا تجادل جاهل".

وأعاد عفيفي نشرها عبر صفحته على فيسبوك مرفقة بكلمة "صحيح"، في إشارة ساخرة تحمل رسالة مباشرة إلى شوبير.