صورة لا تصدق.. سوبوسلاي من طفل أمام رونالدو إلى منافس في الملعب (شاهد)

كريستيانو رونالدو ودومينيك سوبوسلايالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
09 سبتمبر 2025، 12:30 ص

يخوض المنتخب البرتغالي اختباراً مرتقباً أمام منافسه المجر مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونجح منتخب البرتغال في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب أرمينيا بنتيجة 5-0 بينما تعادل منتخب المجر مع إيرلندا بنتيجة 2-2.

كريستيانو رونالدو مع لاعبي منتخب البرتغال

 ويتصدر نجوم المنتخب المجري دمينيك سوبوسلاي لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والذي يحمل شارة قيادة منتخب بلاده ويستعد لمواجهة مثيرة ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وأرمينيا

 وانتشرت صورة للنجم المجري سوبوسلاي وهو طفل أثناء عزف النشيد الوطني قبل لقاء المجر ضد البرتغال الذي أقيم يوم 9 سبتمبر 2009 قبل 16 عاماً كاملة.

كريستيانو رونالدو ودومينيك سوبوسلاي في مواجهة سابقة بين البرتغال والمجر

 وبعد تلك السنوات، يستعد سوبوسلاي لمصافحة رونالدو كقائد لمنتخب المجر في مشهد سيكون عنوان المواجهة.

كريستيانو رونالدو وفيليكس مع منتخب البرتغال

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو قد نجح في تسجيل هدف في انتصار منتخب البرتغال في الجولة الماضية على حساب أرمينيا.

وقاد رونالدو منتخب بلاده للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في شهر يونيو الماضي.

