صورة لا تصدق.. سوبوسلاي من طفل أمام رونالدو إلى منافس في الملعب (شاهد)

يخوض المنتخب البرتغالي اختباراً مرتقباً أمام منافسه المجر مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونجح منتخب البرتغال في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب أرمينيا بنتيجة 5-0 بينما تعادل منتخب المجر مع إيرلندا بنتيجة 2-2.

ويتصدر نجوم المنتخب المجري دمينيك سوبوسلاي لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والذي يحمل شارة قيادة منتخب بلاده ويستعد لمواجهة مثيرة ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وانتشرت صورة للنجم المجري سوبوسلاي وهو طفل أثناء عزف النشيد الوطني قبل لقاء المجر ضد البرتغال الذي أقيم يوم 9 سبتمبر 2009 قبل 16 عاماً كاملة.

وبعد تلك السنوات، يستعد سوبوسلاي لمصافحة رونالدو كقائد لمنتخب المجر في مشهد سيكون عنوان المواجهة.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو قد نجح في تسجيل هدف في انتصار منتخب البرتغال في الجولة الماضية على حساب أرمينيا.

وقاد رونالدو منتخب بلاده للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في شهر يونيو الماضي.