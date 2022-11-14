سيدات الجيش الملكي المغربي يتوجن بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على صن داونز

تُوج نادي الجيش الملكي المغربي، بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للسيدات بعد الفوز 4-صفر على 9 لاعبات من صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب بفضل ثلاثية ابتسام جرايدي، اليوم الأحد.

ومنحت المهاجمة فاطمة تاكناوت التقدم للجيش الملكي بعد ربع ساعة من ركلة جزاء.

وطُردت رودا مولودزي لاعبة صن داونز عقب تدخل خطير على زينب الرضواني في الدقيقة 33.

وزاد موقف صن داونز سوءا بطرد المدافعة رانيل بلانفو لحصولها على إنذارين في الدقيقة 53.

وعززت جرايدي من تفوق الجيش الملكي في الدقيقة 55، ثم أضافت الهدف الثالث قبل 3 دقائق من النهاية بعد تمريرة من تاكناوت.

وصنعت تاكناوت الهدف الرابع لزميلتها جرايدي.