المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024
أسدل الستار على منافسات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفاز منتخب الأرجنتين في الجولة الأخيرة على حساب بيرو بنتيجة 2-0 بينما فرض منتخب كندا التعادل دون أهداف على منافسه تشيلي.
وتستكمل منافسات الجولة الأخيرة للمجموعات الثلاث المتبقية من أجل تحديد أطراف دور الثمانية بالبطولة القارية.
ويحمل منتخب الأرجنتين آخر لقب ببطولة كوبا أمريكا عام 2021 والتي فاز بها بقيادة مدربه الحالي ليونيل سكالوني.
وحسم منتخب الأرجنتين تأهله عن المجموعة الأولى بعدما حقق العلامة الكاملة بثلاث انتصارات على حساب كندا ثم تشيلي وأخيرًا بيرو دون أن تستقبل شباكه أي أهداف.
وفجر منتخب كندا المفاجأة باحتلاله الوصافة وصعوده عن هذه المجموعة في مشاركته الأولى ببطولة كوبا أمريكا بعدما حصد 4 نقاط بتعادله مع تشيلي وفوزه على بيرو وخسارته أمام الأرجنتين.
وضمن منتخب فنزويلا أيضًا التأهل عن المجموعة الثانية بغض النظر عن نتيجة مباراته الثالثة ضد جامايكا بعدما حصد 6 نقاط بينما يلعب منتخبا المكسيك والإكوادور مواجهة حاسمة لتحديد مصير البطاقة الثانية.
ورغم فوزه بمباراتي بنما وبوليفيا إلا أن منتخب أوروغواي ينتظر مواجهته الثالثة ضد المنتخب الأمريكي بالمجموعة الثالثة لحسم تأهله بشكل رسمي في ظل امتلاك منتخب أمريكا 3 نقاط وأيضًا منتخب بنما الذي يلعب ضد بوليفيا.
وحسم أيضًا منتخب كولومبيا تأهله عن المجموعة الرابعة بعدما حقق انتصارين على حساب باراغواي وبوليفيا ليصل إلى 6 نقاط قبل لقائه الأخير ضد البرازيل.
وفيما يلي المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا:
الأرجنتين
كندا
فنزويلا
كولومبيا