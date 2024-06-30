المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

ويحمل منتخب الأرجنتين آخر لقب ببطولة كوبا أمريكا عام 2021 والتي فاز بها بقيادة مدربه الحالي ليونيل سكالوني.

وحسم منتخب الأرجنتين تأهله عن المجموعة الأولى بعدما حقق العلامة الكاملة بثلاث انتصارات على حساب كندا ثم تشيلي وأخيرًا بيرو دون أن تستقبل شباكه أي أهداف.

وفجر منتخب كندا المفاجأة باحتلاله الوصافة وصعوده عن هذه المجموعة في مشاركته الأولى ببطولة كوبا أمريكا بعدما حصد 4 نقاط بتعادله مع تشيلي وفوزه على بيرو وخسارته أمام الأرجنتين.