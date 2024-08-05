يبدو أن أزمة سعود عبد الحميد مع ناديه الهلال السعودي أخذت منعطفًا آخر قد يهدد بتجميد اللاعب من قبل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

وينتهي عقد الظهير الشاب بعد عام واحد، وتسعى إدارة الهلال إلى توقيع عقد طويل الأمد معه.

وأثيرت أزمة أخيرة بين إدارة الهلال وسعود عبد الحميد؛ بسبب مماطلة اللاعب في مسألة تجديد تعاقده مع الفريق، في تمسك الهلال باستمرار اللاعب الدولي السعودي، وعدم الموافقة على بيعه هذا الصيف بأي حال من الأحوال.

ووفقًا لتقارير صحفية، تستهدف أندية أوروبية عديدة الظفر بخدمات لاعب نادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، منها روما الإيطالي، وتولوز الفرنسي، ونوتنغهام فورست وأستون فيلا الإنجليزيان.

أخبار ذات علاقة بعد إصراره على الاحتراف.. هذه طلبات الهلال من سعود عبدالحميد

ولكن الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، كشف تفاصيل أكثر عن أزمة عبد الحميد، مع إدارة الهلال، عبر منصة "إكس"، موضحًا أن اللاعب أبدى عدم جدية في التدريبات، على خلفية رغبته الملحّة في خوض تجربة احتراف خارجية، الأمر الذي دعا المدير الفني للفريق، لاستبعاد اللاعب من تشكيل المباراة الأخيرة (أمام أودينيزي الإيطالي)، ومحدودية مشاركته فيما سبقتها من مباريات.

وبات بذلك سعود مهددًا بالتجميد من قبل مدربه البرتغالي، مكررًا سيناريو التعامل مع سلمان الفرج، لاعب الفريق السابق.

وكان جيسوس استبعد الفرج من العديد من المباريات، بسبب أزمة حدثت مع المدرب في بداية الموسم الماضي، قبل أن يرحل عن الفريق نهائيًّا صوب نيوم، الناشط في "دوري يلو".

ولم يصدر أي بيان رسمي من إدارة الهلال أو اللاعب، حتى الآن، بشأن موقفه الرسمي، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي.

وانضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا للهلال في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الشتوي عام 2022، وحتى الآن حصد 5 ألقاب بقميص "الزعيم"، هي: الدوري السعودي مرتين، كأس السوبر السعودي، وكأس الملك مرتين.

ولعب عبد الحميد دورًا هامًّا في حصول الهلال على الثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي، بعد الظفر بألقاب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

وإجمالاً، دافع اللاعب عن قميص نادي الهلال السعودي في 113 مباراة عبر المسابقات كلها، وتمكن من هز الشباك 5 مرات، إضافة إلى تقديمه 18 تمريرة حاسمة.