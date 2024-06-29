تغطية مباشرة.. مباراة البرازيل وباراغواي في كوبا أمريكا 2024

يطمح منتخب البرازيل، إلى تحقيق فوزه الأول في كوبا أمريكا 2024 وذلك عندما يواجه نظيره الباراغواياني، فجر السبت، على ملعب أليغانت ستاديوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان منتخب كولومبيا الذي حقق في وقت سابق من فجر السبت فوزا ساحقا على كوستاريكا (3 ـ 0) أول منتخبات المجموعة الرابعة المتأهلة للدور الثاني بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما ستتنافس منتخبات البرازيل وباراغواي وكوستاريكا على البطاقة الثانية المتبقية عن هذه المجموعة.