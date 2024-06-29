تغطية مباشرة.. مباراة البرازيل وباراغواي في كوبا أمريكا 2024
يطمح منتخب البرازيل، إلى تحقيق فوزه الأول في كوبا أمريكا 2024 وذلك عندما يواجه نظيره الباراغواياني، فجر السبت، على ملعب أليغانت ستاديوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
وكان منتخب كولومبيا الذي حقق في وقت سابق من فجر السبت فوزا ساحقا على كوستاريكا (3 ـ 0) أول منتخبات المجموعة الرابعة المتأهلة للدور الثاني بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما ستتنافس منتخبات البرازيل وباراغواي وكوستاريكا على البطاقة الثانية المتبقية عن هذه المجموعة.
وسقط رفاق النجم فينيسيوس جونيور في فخ التعادل دون أهداف في افتتاح مشاركتهم في النهائيات القارية ما أثار شكوكا حقيقية حول جاهزية منتخب السامبا للمراهنة على اللقب وتعويض خيبة المشاركة الأخيرة عندما خسروا اللقب على أرضهم وفي ملعب ماراكانا الشهير أمام الأرجنتين في النهائي.
أما منتخب باراغواي فقد خسر أمام كولومبيا بهدفين لواحد في مباراته الأولى ما يجعله مطالبا بتفادي خسارة ثانية ستلقي به دون شك خارج سباق كوبا أمريكا.
ويدخل منتخب البرازيل معززا بكامل نجومه يتقدمهم ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو وإدير ميليتاو فيما سيكون حارس ليفربول أليسون بيكر في المرمى.
ويقود الحكم الشيلي بييرو مازا مباراة البرازيل وباراغواي في المجموعة الرابعة.
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة البرازيل وباراغواي في كوبا أمريكا 2024:
الدقيقة 1: الحكم الشيلي مازا يعطي ضربة بداية المباراة. منتخب باراغواي هو من يبدأ تنفيذ ركلة البداية.
الدقيقة 7: جواو غوميز يقود هجمة واعدة للبرازيل، ويحاول مفاجأة حارس المرمى بتسديدة متقنة لكنها تفتقد الدقة المطلوبة لتنتهي خارج إطار المرمى.