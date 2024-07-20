كشفت تقارير صحفية أن ثلاثي شباب الهلال السعودي، أحمد آل جبيع وفيصل الأسمري ورياض الأسمري، أصبحوا خارج أسوار "الزعيم" في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان اتحاد الكرة السعودي قد أصدر قرارا سابقا بتقليص قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا، والسماح لها بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين من مواليد 2003 فما فوق، على أن يدخل كل نادٍ أي مباراة في الدوري السعودي بـ8 أجانب فقط، ولذلك سعى الهلال للاستغناء عن عدد من لاعبيه.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي سلطان العودة عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن نادي العلا توصل إلى اتفاق مع قائد شباب الهلال، فيصل سعد الأسمري، والحارس أحمد فهد آل جبيع، لضمهما في الميركاتو الجاري.

وفيصل الأسمري من مواليد 2003، ويلعب بخانة المحور، أما آل جبيع من مواليد 2001، والموسم الماضي كان مُعاراً لنادي القادسية.

أما رياض علي الأسمري، لاعب شباب الهلال، فقد وقع على عقود انضمامه لنادي النجمة، كانتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق.

ورياض من مواليد 2003، وتدرّج من الفئات السنية حتى صعوده للفريق الأول.

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ويوجَد الفريق الأول للهلال حاليا في النمسا لإقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد، الذي يستهدف خلاله تجهيز جميع عناصره، خاصة وأنه سينافس على العديد من البطولات في الفترة المقبلة.

واستهل "الزعيم" ودياته، مساء الجمعة، بالفوز على نويشتات، بنتيجة (6-0).

ويلتقي الهلال السعودي نظيره العربي القطري في ثاني مبارياته الودية، يوم الاثنين المقبل. ويلعب أمام الأهلي في الـ13 من أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن تُقام المباراة النهائية في الـ17 من الشهر ذاته.