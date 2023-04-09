إصابة ماجد ناصر لاعب شباب الأهلي دبي بكدمة في الكبد (فيديو)
تعرض ماجد ناصر حارس شباب الأهلي دبي لإصابة بكدمة في الكبد خلال مباراة فريقه مع البطائح في دوري أدنوك للمحترفين، اليوم السبت.
وبحسب قناة "أبوظبي"، فقد تم نقل ماجد ناصر للمستشفى للحصول على الأشعة.
في حين ذكرت قناة "دبي الرياضية" أنه تم نقل ماجد ناصر للمستشفى بعد تعرضه لكدمة في الكبد.
وكتب شباب الأهلي دبي عبر حسابه في موقع "تويتر": "بعد إجراء الفحوصات الطبية لحارس الفريق الاول ماجد ناصر نطمئن الجميع بأن حالته الصحية جيدة إثر تعرضه لكدمة بسيطة خلال المباراة".
وغادر ماجد ناصر مباراة شباب الأهلي دبي والبطائح في الدقيقة 60، على نقالة، بعد اصطدام مع أناتول أبانغ مهاجم البطائح وشارك مكانه حسن حمزة.
واقترب شباب الأهلي دبي من التتويج بلقب دوري أدنوك بعد فوزه 3/0 على ضيفه البطائح، في الجولة الـ 22 من المسابقة.
وتقدم فيدريكو كارتابيا لشباب الأهلي دبي من ضربة جزاء في الدقيقة 16. وعزز يوري سيزار تقدم شباب الأهلي دبي في الدقيقة 35 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية متقنة من فيدريكو كارتابيا.
ووقع إيغور جيسوس الهدف الثالث لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 90+2 من ضربة جزاء.
ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 49 نقطة من 22 مباراة، ويتصدر الفريق جدول الترتيب ويتقدم بـ8 نقاط على العين والوحدة، وكل منهما لعب 21 مباراة.