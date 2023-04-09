إصابة ماجد ناصر لاعب شباب الأهلي دبي بكدمة في الكبد (فيديو)

في حين ذكرت قناة "دبي الرياضية" أنه تم نقل ماجد ناصر للمستشفى بعد تعرضه لكدمة في الكبد.

وكتب شباب الأهلي دبي عبر حسابه في موقع "تويتر": "بعد إجراء الفحوصات الطبية لحارس الفريق الاول ماجد ناصر نطمئن الجميع بأن حالته الصحية جيدة إثر تعرضه لكدمة بسيطة خلال المباراة".

وغادر ماجد ناصر مباراة شباب الأهلي دبي والبطائح في الدقيقة 60، على نقالة، بعد اصطدام مع أناتول أبانغ مهاجم البطائح وشارك مكانه حسن حمزة.