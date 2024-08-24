شهدت القائمة التي اختارها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، للدخول في معسكر خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025، حدثًا نادرًا.

ويلعب المنتخب المصري ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر المقبل في ستاد القاهرة، ثم يخرج لمواجهة بوتسوانا يوم 10 من الشهر نفسه بالجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة منتخب مصر 27 لاعبًا؛ استعدادًا للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري وحتى 10 سبتمبر ويتخلله مباراتا كاب فيردي وبوتسوانا.

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وجاء الحدث النادر بوجود 3 حراس دفعة واحدة من أصل 4 من الأهلي في القائمة، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، بجانب المهدي سليمان من الاتحاد السكندري.

واختار حسام حسن، 8 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، وإمام عاشور.

وينضم حمزة علاء، حارس الأهلي، ومحمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، للمرة الأولى للمنتخب، بعد لعبهم مع المنتخب الأولمبي.

وأثار اختيار 3 حراس من فريق واحد جدلًا بين الجماهير، ولكن يبدو أن كلمة السر ورائه هو الأهلي، والذي حقق حراسه عدة نجاحات الفترة الماضية، فهو الفريق المُتوج بـ4 ألقاب خلال الموسم الماضي هي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي.

وظهر محمد الشناوي في مباريات الدوري المصري الممتاز رفقة الأهلي عقب عودته من الإصابة بل وانضم إلى قائمة منتخب مصر في المعسكر الماضي ولعب بشكل أساسي، في حين أن المهدي سليمان هو الآخر ظهر مع الاتحاد في مباريات الدوري، ومصطفى شوبير الذي تألق في دوري أبطال أفريقيا رفقة الفريق الأحمر، وكان العامل الأول لتتويج الأحمر بالبطولة الـ11، ولكن حمزة علاء لم يظهر في أي مباراة مع الأهلي، ولكنه ظهر بشكل مميز في أولمبياد باريس 2024، إذ كان الحارس الأساسي لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي وكان عاملًا مؤثرًا في تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي الأولمبياد.

ولعب حمزة علاء مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، 6 مباريات، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين، في حين تلقت شباكه 11 هدفًا.

كما شهدت القائمة عودة محمد النني، بعد تألقه في أولمبياد باريس 2024 وانتقاله إلى الدوري الإماراتي من بوابة فريق الجزيرة.

واستدعى حسام حسن 3 مهاجمين، هم مصطفى محمد من نانت الفرنسي، ومحمد الشامي من المصري البورسعيدي، وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي.