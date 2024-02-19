إصابة كهربا أثناء تصوير حلقة برنامج رامز جلال

كشف مصدر خاص لـ"إرم نيوز" عن تعرّض محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلي المصري، لإصابة في الكتف خلال تصويره إحدى حلقات برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ودائمًا ما يظهر "كهربا" في حلقات برامج المقالب الخاصة برامز جلال خلال الأعوام الأخيرة، ولكن يبدو أن هذه المرة الأمر كان أكثر صعوبة وتعرض اللاعب لإصابة.

وأوضح المصدر، أن "كهربا تعرَّض لإصابة في الكتف أثناء تصوير الحلقة، وحدث هذا قبل أيام قليلة من مباراة فريقه ضد شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا".

وأشار إلى أن "كهربا شارك في المباراة وهو لم يكن سليمًا بنسبة 100%، وربما كان هذا هو السبب الذي لم يجعله يبدأ أساسيًّا وفضَّل مدربه الدفع بالفرنسي أنطوني موديست من بداية اللقاء".