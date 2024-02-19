إصابة كهربا أثناء تصوير حلقة برنامج رامز جلال
كشف مصدر خاص لـ"إرم نيوز" عن تعرّض محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلي المصري، لإصابة في الكتف خلال تصويره إحدى حلقات برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
ودائمًا ما يظهر "كهربا" في حلقات برامج المقالب الخاصة برامز جلال خلال الأعوام الأخيرة، ولكن يبدو أن هذه المرة الأمر كان أكثر صعوبة وتعرض اللاعب لإصابة.
وأوضح المصدر، أن "كهربا تعرَّض لإصابة في الكتف أثناء تصوير الحلقة، وحدث هذا قبل أيام قليلة من مباراة فريقه ضد شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا".
وأشار إلى أن "كهربا شارك في المباراة وهو لم يكن سليمًا بنسبة 100%، وربما كان هذا هو السبب الذي لم يجعله يبدأ أساسيًّا وفضَّل مدربه الدفع بالفرنسي أنطوني موديست من بداية اللقاء".
وظهر الأهلي بمستوى سيّئ في مواجهة شباب بلوزداد، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مواجهة كان بطلها مصطفى شوبير، حارس الفريق الأحمر، الذي دافع عن مرماه بقوة ضد هجمات لاعبي الفريق الجزائري.
ولا تعد هذه أبرز أزمات "كهربا" مؤخرًا مع الأهلي، إذ كشفت تقارير أن اللاعب قد يغيب عن مواجهة فريقه أمام ميدياما الغاني في الجولة المقبلة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل، بسبب احتفاله بزفاف شقيقته، مساء الأربعاء، وهو الأمر الذي أغضب منه مدربه السويسري مارسيل كولر.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني في الـ23 من فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة حاليًّا برصيد 6 نقاط، فيما يقع شباب بلوزداد في المرتبة الثانية بـ5 نقاط.