سر انفعال إمام عاشور على مشجع الأهلي المصري
كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري، أسباب انفعاله على أحد المشجعين أراد التصوير معه عقب مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.
رصدت الكاميرات لحظة انفعال إمام عاشور على أحد الجماهير أثناء التصوير معه صورة سيلفي بعد انتهاء لقاء الأهلي والاتحاد.
وأثناء قيام المشجع بالتصوير مع إمام انفعل عليه وقال له: "حاسب كتفي"، ليغادر بعدها دون التصوير معه.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "إمام انفعل بسبب طريقة تعامل المشجع معه بعنف أثناء التقاط الصورة، وظل يمسك بكتفه المصاب وهو ما أشعر إمام بوجع شديد، لذلك انفعل بالشكل الذي ظهر أمام الجميع".
وأضاف المصدر: "إمام يتعامل بكل ود واحترام مع أي مشجع يرغب في التصوير معه بعد المباريات، ولكن ما حدث أغضبه بشدة".
وتابع: "إمام يرى حالة من التربص به من البعض الذي يرصدون افتعال أي أزمة لإظهاره للجماهير بشكل غير لائق أمامهم".
وأتم: "المشجع ذهب لإمام في غرفة خلع الملابس واعتذر له على الطريقة التي كان يتعامل معه بها أثناء التصوير وتم إنهاء المشكلة تمامًا".
وكان الأهلي فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي، لمواجهة الداخلية، مساء الجمعة، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري.
ويطمح الفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات المحلية لمطاردة بيراميدز الذي يهيمن على صدارة الدوري، حيث يدافع الأهلي عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.
وتقدم النادي الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ووصل لـ39 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.
فيما يحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها بعدما خاض 25 مباراة.