سر انفعال إمام عاشور على مشجع الأهلي المصري

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري، أسباب انفعاله على أحد المشجعين أراد التصوير معه عقب مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

رصدت الكاميرات لحظة انفعال إمام عاشور على أحد الجماهير أثناء التصوير معه صورة سيلفي بعد انتهاء لقاء الأهلي والاتحاد.

وأثناء قيام المشجع بالتصوير مع إمام انفعل عليه وقال له: "حاسب كتفي"، ليغادر بعدها دون التصوير معه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "إمام انفعل بسبب طريقة تعامل المشجع معه بعنف أثناء التقاط الصورة، وظل يمسك بكتفه المصاب وهو ما أشعر إمام بوجع شديد، لذلك انفعل بالشكل الذي ظهر أمام الجميع".