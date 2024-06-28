العنصرية تشعل أزمة طرد نجل جورج وياه في كوبا أمريكا
تفجرت أزمة حادة في بطولة كوبا أمريكا المقامة، حاليًا، في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العنصرية.
واستنكر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تعرض لاعبه تيموتي وياه لإساءة عنصرية عبر الإنترنت بعد الهزيمة 2-1 أمام بنما، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعةن في كأس كوبا أمريكا للعبة الشعبية.
وقال الاتحاد الأمريكي للعبة في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "لا مكان على الإطلاق في كرة القدم لمثل هذا السلوك العنصري الكريه.
وأضاف البيان: "هذه الأفعال ليست مرفوضة فحسب، بل تتعارض أيضًا مع قيم الاحترام وتقبل الآخر التي نتمسك بها كمنظمة."
وتلقى وياه البطاقة الحمراء في الدقيقة 18 بعد توجيهه ضربة لأحد لاعبي منتخب بنما بعيدًا عن الكرة.
ورغم الطرد تقدم المنتخب الأمريكي بهدف لكن بنما عادلت النتيجة بعد ذلك بأربع دقائق قبل أن تحرز هدف الفوز في الدقيقة 83.
وقال وياه: " كانت لحظة إحباط أدت إلى عواقب لا يمكن التراجع عنها ولهذا أنا أعتذر بشدة لزملائي في الفريق وللمدربين ولأسرتي ولجمهورنا".
يشار إلى أن تيموتي هو نجل جورج وياه أسطورة الكرة الأفريقية ونجم ميلان الإيطالي الأسبق.
ويشغل جورج وياه، حاليًا، رئاسة بلاده ليبيريا بعدما ترك كرة القدم واتجه للسياسة.