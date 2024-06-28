العنصرية تشعل أزمة طرد نجل جورج وياه في كوبا أمريكا

وقال الاتحاد الأمريكي للعبة في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "لا مكان على الإطلاق في كرة القدم لمثل هذا السلوك العنصري الكريه.

وأضاف البيان: "هذه الأفعال ليست مرفوضة فحسب، بل تتعارض أيضًا مع قيم الاحترام وتقبل الآخر التي نتمسك بها كمنظمة."