أطلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني صافرات الاستهجان ضد لاعبي الفريق بعد الهزيمة الثقيلة أمام موناكو الفرنسي بثلاثية دون رد في مواجهة كأس "جوان غامبر".

وأصبح موناكو أول فريق فرنسي يفوز بلقب كأس جوان غامبر بفوزه العريض على برشلونة.

وشهدت مدرجات ملعب "لويس كامبيونيس" الأولمبي حضورًا كبيرًا من مشجعي برشلونة، والذين أطلقوا صافرات الاستهجان تعبيرًا عن غضبهم من أداء الفريق في لقاء موناكو.

وظهرت علامات الغضب على جماهير برشلونة وسط مخاوف من موسم باهت جديد بعد الموسم الماضي الذي قدمه الفريق، وخسر خلاله كل الألقاب ما أدى إلى إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

ويسعى برشلونة لمصالحة جماهيره الغاضبة بقيادة المدير الفني الألماني هانز فليك الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب تشافي.

ونجح البارسا في التعاقد مع داني أولمو نجم لايبزيغ الألماني ومنتخب إسبانيا لتدعيم هجومه في الموسم المقبل.

وتعاقد برشلونة أيضًا مع باو فيكتور نجم جيرونا الإسباني في صفقة هجومية أيضًا.

وخسر الفريق الكتالوني في الموسم الماضي لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

وودع أيضًا برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي.