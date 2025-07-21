أول ظهور بعد التوقيع.. نجم آرسنال يحتفل مع صديقته في فيلا (فيديو)

احتفل اللاعب نوني مادويكي بانتقاله إلى فريق آرسنال الإنجليزي بطريقة لافتة بعد إتمام الصفقة رسمياً.

ووقع مادويكي صاحب الـ 23 عاماً عقداً مع الغانرز حتى 2030 بعد رحيله عن نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون يورو.

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وسبق أن لعب الجناح الإنجليزي في صفوف ناشئي توتنهام بجانب فريق آيندهوفن الهولندي قبل رحيله إلى تشيلسي في يناير 2023.

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وشوهد مادويكي في أول ظهور له بعد التوقيع مع آرسنال وهو يحتفل مع مطربة الراب الأمريكية ديستني بايلي المعروفة باسم DessDior.

وتبلغ المطربة الأمريكية 26 عاماً، وشوهدت رفقة نجم آرسنال في فيلا "ميكونيان بلاتينوم" أحد العقارات الفاخرة التي تقع بالقرب من شاطئ كالافاتيس في ميكونوس في اليونان.

وكان مادويكي قد لعب 92 مباراة بقميص تشيلسي، وسجل 20 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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ولعب أيضاً مادويكي مع آيندهوفن 80 مباراة وسجل 20 هدفاً وصنع 13 لزملائه.

وشارك اللاعب الموهوب خلال 7 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا وسط توقعات بحصوله على فرصة أكبر للمشاركة مع الغانرز.