الجزائر تستهل تصفيات كأس العالم بفوز سهل على الصومال (فيديو)

تقدمت الجزائر بعد دقيقتين من اللعب بعدما أرسل فارس شايبي تمريرة عرضية أسكنها عبد الله عبدي لاعب الصومال بالخطأ في مرماه.

وأضاف بونجاح الهدف الثاني بتسديدة رائعة من مدى قريب في الدقيقة 31.

ومع التقدم بفارق هدفين قبل الاستراحة، قرر جمال بلماضي مدرب الجزائر منح القائد رياض محرز المزيد من الراحة واستبدله بزميله آدم وناس بين الشوطين.

وقلص الفريق الزائر الفارق عن طريق عيسى عظيم أباتاري في الدقيقة 65 قبل أن يعيد سليماني فارق الهدفين للجزائر بضربة رأس قبل 10 دقائق من النهاية.