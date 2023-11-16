الجزائر تستهل تصفيات كأس العالم بفوز سهل على الصومال (فيديو)
سجل المهاجمان بغداد بونجاح وإسلام سليماني في انتصار سهل للجزائر 3-1 على الصومال في مستهل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 على استاد نيلسون مانديلا في مدينة براقي بالجزائر، اليوم الخميس.
تقدمت الجزائر بعد دقيقتين من اللعب بعدما أرسل فارس شايبي تمريرة عرضية أسكنها عبد الله عبدي لاعب الصومال بالخطأ في مرماه.
وأضاف بونجاح الهدف الثاني بتسديدة رائعة من مدى قريب في الدقيقة 31.
ومع التقدم بفارق هدفين قبل الاستراحة، قرر جمال بلماضي مدرب الجزائر منح القائد رياض محرز المزيد من الراحة واستبدله بزميله آدم وناس بين الشوطين.
وقلص الفريق الزائر الفارق عن طريق عيسى عظيم أباتاري في الدقيقة 65 قبل أن يعيد سليماني فارق الهدفين للجزائر بضربة رأس قبل 10 دقائق من النهاية.
وتصدرت الجزائر المجموعة السابعة ولها 3 نقاط بالتساوي مع موزامبيق قبل السفر لمواجهتها في العاصمة مابوتو في الجولة الثانية للتصفيات، يوم الأحد المقبل.