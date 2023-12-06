تاليسكا لاعب النصر السعودي يقيم حفلا غنائيا على هامش موسم الرياض

وقال تاليسكا المرتبط بعقد مع النصر حتى 2026 على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الحفل سيقام يوم الجمعة 15 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وكتب بالعربية على حسابه: "يلا ساوندستورم انتظركم يوم 15 ديسمبر في البيج بيست. حياكم الله".