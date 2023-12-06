تاليسكا لاعب النصر السعودي يقيم حفلا غنائيا على هامش موسم الرياض
سيقوم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي بممارسة هوايته المفضلة خارج ملاعب كرة القدم حيث أعلن، اليوم الأربعاء، عن إقامة حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض.
يعشق تاليسكا غناء الراب وكان يمارسه في البرازيل وله اسم فني هو "سبارك" وسبق أن أصدر ألبوما غنائيا في 2022.
وقال تاليسكا المرتبط بعقد مع النصر حتى 2026 على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الحفل سيقام يوم الجمعة 15 ديسمبر كانون الأول الجاري.
وكتب بالعربية على حسابه: "يلا ساوندستورم انتظركم يوم 15 ديسمبر في البيج بيست. حياكم الله".
ويعشق تاليسكا غناء الراب وكان يمارسه في البرازيل وله اسم فني هو "سبارك" وسبق أن أصدر ألبوما غنائيا في 2022.
وكان النصر مدّد في أبريل/ نيسان الماضي عقد تاليسكا حتى صيف 2026.
وانضم تاليسكا إلى النصر صيف 2021 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وترك بصمته سريعا مع النادي وأصبح من أفضل لاعبيه.