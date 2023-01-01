على رأسهم ميسي وغريزمان ودي بروين.. صفقات عالمية أخرى في طريقها إلى الدوري السعودي
لا يبدو أن صفقة تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ستكون الوحيدة التي ستثير الكثير من الصدى، بعد احتمال إبرام العديد من الصفقات المدوية.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قد علق على تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، وكتب عبر "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحبًا بك رونالدو في المملكة، وسندعم بقية أنديتنا بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبًا".
وسبق أن ارتبط النصر بالتعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، ومواطنه سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، والفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، وعقود الثلاثة تنتهي، في يونيو المقبل، ما يعني أنه يمكن التفاوض معهم دون موافقة أنديتهم بداية من اليوم الأحد الأول من يناير.
وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن النصر يريد إضافة نجوم مشهورين، بدءًا من ماورو إيكاردي، وفتح محادثات أولية مع وكيل أعمال المهاجم.
كما يتردد أن أندية الدوري السعودي تفكر في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكرواتي لوكا مودريتش، وينتهي عقدهما مع باريس سان جيرمان، وريال مدريد، في يونيو المقبل.
كما يرتبط البلجيكي إدين هازارد، ومواطنه كيفن دي بروين، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والفرنسي أنطوان غريزمان، بالانتقال إلى الدوري السعودي، الذي قد يصبح محطة للنجوم بعد أن وافق كريستيانو رونالدو على الانضمام للنصر رغم الاهتمام الأمريكي.