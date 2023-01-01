على رأسهم ميسي وغريزمان ودي بروين.. صفقات عالمية أخرى في طريقها إلى الدوري السعودي

لا يبدو أن صفقة تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ستكون الوحيدة التي ستثير الكثير من الصدى، بعد احتمال إبرام العديد من الصفقات المدوية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قد علق على تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، وكتب عبر "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحبًا بك رونالدو في المملكة، وسندعم بقية أنديتنا بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبًا".