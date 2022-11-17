مصافحة محمد صلاح لراموس وإبراهيموفيتش في حفل غلوب سوكر (فيديو)
ريال مدريد سيطر على الجوائز المهمة في غلوب سوكر للعام 2022.
صافح النجم المصري محمد صلاح منافسيه سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان اليوم الخميس.
وأظهر مقطع فيديو تقدم محمد صلاح لمصافحة راموس وإبراهيموفيتش، قبل أن يقف بجانب اللاعب السويدي عشية حضور الثلاثي حفل جوائز غلوب سوكر.
سيطرة ريال مدريد
وسيطر ريال مدريد على الجوائز المهمة في غلوب سوكر للعام 2022.
واختير ريال مدريد أفضل فريق كرة قدم للرجال، للعام 2022، في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر، اليوم الخميس.
وتفوق ريال مدريد على منافسيه الإنجليزيين ليفربول، ومانشستر سيتي، كما حصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على جائزة أفضل مدرب في 2022.
وحصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في 2022.