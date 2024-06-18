"سنبحث عن دوري آخر".. تصريحات غاضبة من مدير الكرة في الزمالك

وجه عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، انتقادات حادة للأداء التحكيمي في مباراة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الاثنين.

وتلقى الزمالك الهزيمة السادسة بالدوري هذا الموسم على يد المصري البورسعيدي بنتيجة 1-2، على ستاد برج العرب في الإسكندرية.