"سنبحث عن دوري آخر".. تصريحات غاضبة من مدير الكرة في الزمالك
وجه عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، انتقادات حادة للأداء التحكيمي في مباراة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الاثنين.
وتلقى الزمالك الهزيمة السادسة بالدوري هذا الموسم على يد المصري البورسعيدي بنتيجة 1-2، على ستاد برج العرب في الإسكندرية.
وهاجم عبد الواحد السيد الحكم أحمد الغندور ومساعديه، بعد خسارة المصري، مؤكدًا أن الهزيمة جاءت بفعل فاعل.
وقال عبد الواحد:" تعرضنا لظلم تحكيمي واضح خلال 4 مباريات حتى في لقاءات فزنا بها، ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء لنا في لقاء سموحة الذي خسرناه".
وأضاف: "الأخطاء التحكيمية تهدر مجهودنا، والزمالك يتعرض لظلم كبير؛ لأن الأمر زاد على حده وخسرنا نقاطًا بالجملة رغم تطبيق تقنية الفيديو".
وتابع: "لا بد من وقفة من جانب مجلس إدارة الزمالك في الفترة القادمة تجاه ما نتعرض له من ظلم تحكيمي فادح، أي متابع لضربة جزاء الزمالك في لقاء المصري يعلم أن الكرة تجاوزت خط المرمى من الزاوية العادية".
وواصل: "إذا كانوا لا يريدون مشاركة الزمالك في الدوري المصري سنبحث عن دوري آخر نلعب فيه، نخسر المباريات بفعل فاعل وما يحدث معنا أمر غير طبيعي ولن نصمت".