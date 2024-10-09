لا يوجد مدرب.. منتخب جنوب السودان في ورطة كبيرة

كشفت تقارير إخبارية قريبة من اتحاد جنوب السودان لكرة القدم أن الفرنسي نيكولاس ديبوي، مدرب المنتخب الأول، قد غادر البلاد لداوفع غير معلومة، قبل يومين من المباراة المرتقبة أمام منتخب أوغندا، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقالت التقارير ذاتها إن نيكولاس ديبوي اختفى بشكل مفاجئ ولم يظهر، وهو ما وضع اتحاد جنوب السودان والمنتخب الأول في ورطة كبيرة قبل المواجهة المزدوجة أمام أوغندا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري.

وتشير بعض المصادر إلى أن ديبوي غادر إلى أوروبا لأسباب شخصية، ما ترك المنتخب في وضع صعب، فيما أكدت المصادر ذاتها أن المدرب المساعد هو من سيتولى تدريب منتخب جنوب السودان في مباراة الجمعة المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب جنوب السودان على منصات التواصل صورًا من مغادرة بعثة المنتخب إلى أوغندا، فيما أورد الاتحاد تصريحًا لمساعد المدرب الذي أكد جاهزية اللاعبين لمواجهتي أوغندا.

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وذكر موقع "أفريكان سوكر" أن نيكولاس ديبوي كان مقررًا أن يعود إلى جنوب السودان قبل أيام من مباراة أوغندا في كامبالا يوم الجمعة، لكنه لم يصل حتى يوم الأربعاء، في وقت تحدثت فيه مصادر إعلامية أن الخلافات المالية وعدم حصول المدرب الفرنسي على أجوره في الأشهر الأخيرة وراء عدم عودته.

وبعد جولتين، يحتل منتخب جنوب السودان المركز الأخير في المجموعة الـ11 دون رصيد، بعد خسارتين أمام جنوب إفريقيا والكونغو.