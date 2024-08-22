زفّ الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، بشرى سارة إلى جماهير ليفربول، بشأن صفقات جديدة قد يبرمها الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات الجارية.

ولم يتعاقد ليفربول مع أي صفقات جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد الذي افتتحه الريدز بمواجهة إيبسويتش تاون بالجولة الأولى للدوري الإنجليزي، وفاز بأداء جيد، 0/2 في ملعب بورتمان رود، بهدفي ديوغو جوتا ومحمد صلاح.

وأفاد فابريزيو رومانو أن ليفربول "على وشك" إتمام صفقة مع فالنسيا للتعاقد مع حارس المرمى جيورجي مامارداشفيلي البالغ من العمر 23 عامًا.

مامارداشفيلي تألق في منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إذ كان أحد أكثر الحراس تصديًّا خلال البطولة، ما لفت إليه أنظار الأندية العالمية.

وقال رومانو في بث مباشر على قناته بموقع "يوتيوب" إن ليفربول اتفق مع الحارس على الشروط الشخصية، ولكنه بحاجة إلى الانتهاء من الاتفاق المالي مع فالنسيا.

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وكان ليفربول أعلن رحيل حارسه الإسباني أدريان إلى صفوف ريال بيتيس، إذ يتبقى حارسان هما أليسون بيكر وبديله كيلهير.

واختمم رومانو حديثه، بأن ليفربول يعمل على إبرام صفقات في الأيام الأخيرة من السوق الانتقالات، من دون أن يكشف عن أسماء اللاعبين المزمع التعاقد معهم.

ويستعد فريق ليفربول لخوض ثاني مبارياته بالدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، والتي سيواجه فيها برينتفورد.

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره برينتفورد يوم الأحد المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية من البريميرليغ.