logo
رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يسحق خيتافي ويواصل ملاحقة ريال مدريد (فيديو)

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يسحق خيتافي ويواصل ملاحقة ريال مدريد (فيديو)
مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسبانيالمصدر: حساب برشلونة عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

حقق  برشلونة فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه خيتافي بنتيجة (3-0) مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة

مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

ملخص وأهداف ورجل مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

 تقدم فران توريس في الدقيقة 15 لمصلحة برشلونة، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وأحرز داني أولمو الهدف الثالث في الدقيقة 62 ليمنح فريقه فوزاً مثيراً على حساب خيتافي الذي لم يظهر أي خطورة أمام مرمى برشلونة.

وغاب لامين يامال عن صفوف برشلونة للإصابة، كما خاض البرازيلي رافينيا المباراة رقم 150 مع الفريق الكتالوني.

أخبار ذات علاقة

خافيير إنريكي نيغريرا

الحصول على أموال من برشلونة تصرف غير أخلاقي.. نص اعترافات نجل نيغريرا الخطيرة

 وغادر رافينيا مع بداية الشوط الثاني لمصلحة زميله ماركوس راشفورد بعد أداء باهت للاعب البرازيلي.

ورفع برشلونة رصيده بقيادة مدربه هانز فليك إلى 13 نقطة في المركز الثاني، مواصلاً ملاحقة ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.

أخبار ذات علاقة

فران توريس نجم برشلونة الإسباني

بعد ثنائية فران توريس.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

 وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة:

1. ريال مدريد (15 نقطة)

2. برشلونة (13 نقطة)

3. فياريال (10 نقاط)

4. إسبانيول (10 نقاط)

5. إلتشي (9 نقاط)

6. ريال بيتيس (9 نقاط)

7. أتلتيك بلباو (9 نقاط)

8. خيتافي (9 نقاط)

9. إشبيلية (7 نقاط)

10. ألافيس (7 نقاط)

11. فالنسيا (7 نقاط)

12. أتلتيكو مدريد (6 نقاط)

13. أوساسونا (6 نقاط)

14. رايو فاييكانو (5 نقاط)

15. سيلتا فيغو (5 نقاط)

16. ليفانتي (4 نقاط)

17. ريال أوفييدو (3 نقاط)

18. ريال سوسييداد (نقطتان)

19. ريال مايوركا (نقطتان)

20. جيرونا (نقطة واحدة)

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC