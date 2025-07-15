توتر شديد في غرفة ملابس برشلونة

كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي برشلونة أن التوتر داخل الفريق يمضي في التزايد بسبب علاقة الألماني أندريه تير شتيغن بالفريق في أعقاب موسم قضى منه الأخير الجزء الأكبر مصابا والجزء الآخر بديلا.

وتعرض تير شتيغن للإصابة في بداية موسم 2024 ـ 2025 ليخضع بعد ذلك إلى جراحة استوجبت ركونه لراحة استمرت ما يقارب 8 أشهر قبل أن يعود لصفوف فريقه في مايو الماضي.

وفي فترة الانتقالات الشتوية، تعاقد الفريق الكتالوني مع الحارس البولندي تشيزني الذي عاد من الاعتزال ليقدم مشوارا مذهلا مع فريقه ويقوده للتتويج بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، بجانب الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة تفاصيل "الاجتماع الساخن" بين هانزي فليك وتير شتيغن

ووفقا لما أورده الصحفي لويس كوبوس يبدو أن التوتر يتصاعد بشدة في غرفة ملابس برشلونة، فبعد أن اختار تير شتيغين أن يبدي سياسة لينة مع الفريق قدر المستطاع، كان لخوان لابورتا موقفا مغايرا من ذلك بعد أن صمم على بيعه.

وأضاف كوبوس أن لابورتا يمضي في قراره ببيع الحارس الألماني البالغ من العمر 33 عاما حتى يتخلص من أحد الرواتب الكبيرة والاقتراب من قاعدة 1:1 المنظمة للعب المالي النظيف والتي ستمكن برشلونة من العمل بشكل طبيعي في سوق الانتقالات.

أخبار ذات علاقة تير شتيغن يضع برشلونة في ورطة كبرى

ووفقا للمصادر ذاتها، لا يرغب الحارس الدولي الألماني في الرحيل عن برشلونة، ويسعى بكل جهده إلى الاستمرار حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2028.

أخبار ذات علاقة 10 جواهر جديدة من "لا ماسيا" ينضمون لتدريبات برشلونة

ويخشى نادي برشلونة تبعات المشاكل المتعلقة باللعب المالي النظيف في قانون رابطة الليغا والتي ستجعل النادي في حالة ضعف فيما يتعلق بالتعاقدات الكبيرة في فترات الانتقالات القادمة سواء في الصيف الحالي أو في بداية 2026.

وانضم أندريه تير شتيغن إلى برشلونة في صيف 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وفي 2023 جدد عقده مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2028.

وأحرز بطل العالم 2014 مع ألمانيا، عدة ألقاب مع برشلونة كان أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم 2015.