الهلال السعودي يخطط لضربة جديدة في الميركاتو

يخطط نادي الهلال لضربة جديدة في سوق الانتقالات، رغم نهايتها بشكل رسمي في الدوري السعودي.

وأبرم الهلال تعاقدات مدوية بانضمام البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة دفاعية لتعويض اللاعب سعود عبد الحميد المنتقل إلى نادي روما الإيطالي.

وانضم أيضا البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم بنفيكا البرتغالي بجانب متعب الحربي ظهير أيسر الشباب السعودي وخالد الغنام لاعب الاتفاق السعودي.

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وكشف الإعلامي السعودي عبد الرحمن أباعود عن مساعي الهلال لاستقدام لاعب أجنبي تحت 21 عاما، ويكون ليس مرتبطا بأي فريق بفترة سماح تصل إلى 30 يوما للتسجيل.

وأضاف:" يذكر أن الهلال تبقى له فرصة تسجيل لاعب أجنبي أقل من 21 عاما، ولم تكتمل قائمته الحالية؛ ما يسمح له ذلك".

ويضم الهلال بين صفوفه حاليّا: الحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرازيلي رينان لودي والبرتغالي جواو كانسيلو ومواطنه روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم ومواطنه ماركوس ليوناردو بجانب النجم نيمار دا سيلفا الذي يعاني إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

واستقرت إدارة الهلال على رفع اسم لودي من قائمة الفريق المحلية والاكتفاء بقيده في دوري أبطال آسيا أو الاستغناء عن خدماته بالتراضي.

ويتبقى للهلال مقعد للاعب أجنبي عاشر وفقا للوائح الدوري السعودي التي تسمح بزيادة اللاعبين الأجانب بشرط ضم اثنين من العناصر لا يتخطيان عمر 21 عامًا.