كولر: هذا مطلبي من لاعبي الأهلي أمام الهلال وسط الحضور الجماهيري الكبير

وأظهر مارسيل كولر مدرب الأهلي حماسا للعب أمام أكبر عدد من الجماهير يشاهده في مصر منذ وصوله.

ويُسمح لعدد قليل من الجماهير بحضور المباريات في مصر في السنوات الأخيرة لأسباب أمنية، لكن السلطات سمحت بحضور 50 ألف مشجع في مباراة الغد.

وطلب السويسري كولر، الذي تولى القيادة في سبتمبر أيلول العام الماضي من لاعبيه بالتحلي بالهدوء وعدم التعجل في تسجيل الأهداف

وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن حضور الجماهير بكثافة سيساعد الأهلي في تحقيق هدفه.

وأضاف: "نحن مستعدون بشكل جيد بعد انضمام اللاعبين الدوليين وأثق في أن الجماهير ستكون الداعم الأكبر للفريق"

واختتم: "هذه المرة الأولى التي أخوض فيها مباراة وسط هذا العدد من الجماهير".