كولر: هذا مطلبي من لاعبي الأهلي أمام الهلال وسط الحضور الجماهيري الكبير
طلب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي المصري من لاعبيه، الهدوء وعدم الاستعجال في إنهاء الهجمات، قبل مواجهة مصيرية أمام الهلال السوداني في إستاد القاهرة غدا السبت لحسم المتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وأظهر مارسيل كولر مدرب الأهلي حماسا للعب أمام أكبر عدد من الجماهير يشاهده في مصر منذ وصوله.
ويُسمح لعدد قليل من الجماهير بحضور المباريات في مصر في السنوات الأخيرة لأسباب أمنية، لكن السلطات سمحت بحضور 50 ألف مشجع في مباراة الغد.
وطلب السويسري كولر، الذي تولى القيادة في سبتمبر أيلول العام الماضي من لاعبيه بالتحلي بالهدوء وعدم التعجل في تسجيل الأهداف
وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن حضور الجماهير بكثافة سيساعد الأهلي في تحقيق هدفه.
وأضاف: "نحن مستعدون بشكل جيد بعد انضمام اللاعبين الدوليين وأثق في أن الجماهير ستكون الداعم الأكبر للفريق"
واختتم: "هذه المرة الأولى التي أخوض فيها مباراة وسط هذا العدد من الجماهير".
وفي المجموعة الثانية يتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي برصيد 11 نقطة وضمن التأهل لدور الثمانية، ويليه الهلال بعشر نقاط والأهلي بسبع نقاط ويتنافس الفريقان على بطاقة التأهل الثانية.
ويحتاج الأهلي، الأكثر تتويجا باللقب بواقع عشر مرات، للفوز 1-صفر أو بفارق هدفين للتأهل بينما سيكون التعادل كافيا للهلال للعبور للدور التالي.