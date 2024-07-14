موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الكولومبي على ملعب "هارد روك" في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بالولايات المتحدة، فجر الإثنين.

ووصلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعدما تغلبت بثنائية نظيفة على كندا في نصف النهائي.

في حين أن كولومبيا حصلت على بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما فازت في مباراة مثيرة ضد أوروغواي بهدف دون رد.

ويتطلع منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب الذي يتقاسمه حاليا مع أوروغواي، بينما منتخب كولومبيا يحلم باقتناص كأس المسابقة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل عليها عندما استضاف البطولة على ملاعبه عام 2001.

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ورغم أن المنتخبين تواجها في كوبا أمريكا في 15 لقاء سابقا، فإنها تعد المرة الأولى التي يلتقيان في المباراة النهائية للمسابقة، التي تظهر فيها الأرجنتين للمرة الـ30، في حين تستعد كولومبيا للعب في هذا الدور للمرة الثالثة فقط.

ويدخل منتخب الأرجنتين المباراة وهو يمتلك الأفضلية في تاريخ مواجهاته مع نظيره الكولومبي، بعدما حقق 26 فوزا من إجمالي 43 لقاء سابقا جرى بين المنتخبين المنافسات حميعها، ومنذ خسارته (0-1) أمام الأرجنتين في فبراير 2022، حافظ منتخب كولومبيا على سجله خاليا من الهزائم في 28 مباراة متتالية بمختلف المسابقات، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

موعد المباراة:

تنطلق المباراة فجر يوم الاثنين 15 يوليو، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والسعودية.

ولا تنقل البطولة على أي قناة عربية، ولكن يمكن متابعتها عبر أقمار "الشيرينغ"، على قنوات Premier Sports 1 HD، L'Equipe TV، Max Sport 3 HD.