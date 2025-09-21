أحضروا كريم بنزيما.. أول طلبات جوزيه مورينيو من بنفيكا

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لبنفيكا، يسعى لإعادة لمّ الشمل مع كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد، الذي عمل تحت قيادته سابقا في ريال مدريد الإسباني.

وتولى مورينيو، يوم الخميس الماضي، قيادة بنفيكا، بعد رحيله من منصبه كمدير فني لفنربخشة التركي الشهر الماضي، بعد إقالة برونو لاجي عقب الهزيمة 3-2 أمام كاراباخ الآذري في دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما ذكره موقع "somosfanaticos"، فإن جوزيه مورينيو يسعى لاستعادة لاعبه السابق، النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، مع دخوله العام الأخير في عقده مع النادي السعودي.

وذكر التقرير أن مسؤولي بنفيكا قد يحاولون التعاقد مع كريم بنزيما، الذي لا يزال مستقبله غامضًا مع النادي السعودي، مع اقتراب نهاية عقده، بالفترة المقبلة، بناءً على طلب جوزيه مورينيو.

وسبق أن عمل المدرب البرتغالي وبنزيما معًا في ريال مدريد، وفازا بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك، إذ كانت هذه الفترة من أكثر فترات المهاجم نجاحاً في مسيرته.

ولكن الموقع أشار إلى أن النجم الفرنسي، الذي سبق أن زُعم أنه يرغب في العودة إلى أوروبا، قد يضطر إلى تخفيض راتبه لكي تتم عملية انتقاله المحتملة إلى بنفيكا.

بنزيما، البالغ من العمر 37 عامًا، كان قد خاض تحت قيادة مورينيو بالنادي الإسباني 150 مباراة، سجل خلالها 78 هدفًا.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بشأن مستقبل اللاعب، الذي انتقل إلى الاتحاد في العام 2023، في أقرب وقت، وسط اهتمام كبير من أندية أخرى من الدوريين الفرنسي والأمريكي بضم مهاجم الاتحاد.