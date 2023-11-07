أنشيلوتي يوضح موقف بيلينغهام بعد ضمه لقائمة مباراة ريال مدريد وبراغا
كشفت القائمة التي أعلنها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لمواجهة سبورتنغ براغا البرتغالي، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، تواجد الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي عانى من إصابة في الكتف خلال مواجهة رايو فاليكانو الأخيرة بالليغا.
وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن بيلينغهام سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، ولكن لم يعلن النادي أي تقارير طبيبة خاصة باللاعب.
ويغيب عن قائمة الميرنغي كل من تيبو كورتوا، وميليتاو، وسيبايوس، وتشواميني، بداعي الإصابة.
وكانت صحيفة "ماركا"، قالت إن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة براغا، لكنه لم يكن مرتاحًا تمامًا، حيث إن حركة المفاصل لم تكن كما هو معتاد، وطريقة ركضه كانت تعكس عدم ارتياحه.
فيما أوضحت صحيفة "آس" أن فرص مشاركة بيلينغهام أمام براغا تعد ضئيلة للغاية.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بيلينغهام لم يكمل كل التدريبات لتجنب الإصابة، لكن لم يكن لديه أي مشاكل، ومن الممكن أن يشارك غدًا، لكنني لا أعرف حتى الآن. سوف نقيمه غدًا".
وسجل بيلينغهام حتى الآن 13 هدفا في 14 مباراة خاضها مع ريال مدريد منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم الحالي.
ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 مباريات خاضها، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف نابولي.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييغو.
خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران غارسيا، روديغر، ميندي.
خط الوسط: توني كروس، مودريتش، كامافينغا، فالفيردي، أردا غولر، نيكو باز.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو جويس، خوسيلو، بيلينغهام.