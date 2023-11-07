أنشيلوتي يوضح موقف بيلينغهام بعد ضمه لقائمة مباراة ريال مدريد وبراغا

كشفت القائمة التي أعلنها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لمواجهة سبورتنغ براغا البرتغالي، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، تواجد الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي عانى من إصابة في الكتف خلال مواجهة رايو فاليكانو الأخيرة بالليغا.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن بيلينغهام سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، ولكن لم يعلن النادي أي تقارير طبيبة خاصة باللاعب.

ويغيب عن قائمة الميرنغي كل من تيبو كورتوا، وميليتاو، وسيبايوس، وتشواميني، بداعي الإصابة.

وكانت صحيفة "ماركا"، قالت إن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة براغا، لكنه لم يكن مرتاحًا تمامًا، حيث إن حركة المفاصل لم تكن كما هو معتاد، وطريقة ركضه كانت تعكس عدم ارتياحه.