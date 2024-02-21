اكتمال استحواذ راتكليف على حصة 25% في مانشستر يونايتد

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، تم إبرام الصفقة البالغ قيمتها 1.25 مليار دولار، والتي سيستثمر بموجبها رئيس شركة إنيوس أيضا 300 مليون دولار في البنية الأساسية للنادي ويتولى مسؤولية عمليات كرة القدم.

وقال راتكليف في بيان رسمي: "أن تصبح مالكا مشاركا لمانشستر يونايتد لهو شرف عظيم يصحبه مسؤولية كبيرة.. يمثل هذا استكمالا للصفقة، ولكنه مجرد بداية رحلتنا لإعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، مع منشأت عالمية المستوى لمشجعينا".

وأضاف أن "العمل على تحقيق تلك الأهداف سيتسارع اعتبارا من اليوم".