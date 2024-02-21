اكتمال استحواذ راتكليف على حصة 25% في مانشستر يونايتد
اكتملت عملية استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25% من نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، تم إبرام الصفقة البالغ قيمتها 1.25 مليار دولار، والتي سيستثمر بموجبها رئيس شركة إنيوس أيضا 300 مليون دولار في البنية الأساسية للنادي ويتولى مسؤولية عمليات كرة القدم.
وقال راتكليف في بيان رسمي: "أن تصبح مالكا مشاركا لمانشستر يونايتد لهو شرف عظيم يصحبه مسؤولية كبيرة.. يمثل هذا استكمالا للصفقة، ولكنه مجرد بداية رحلتنا لإعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، مع منشأت عالمية المستوى لمشجعينا".
وأضاف أن "العمل على تحقيق تلك الأهداف سيتسارع اعتبارا من اليوم".
ولا تزال صفقة الملكية تواجه عقبات، رغم موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عليها الأسبوع الماضي.
وتمتلك عائلة غليزر نادي يونايتد منذ عام 2005 وستحتفظ بحصة أغلبية في النادي، لكن مجموعة إنيوس التابعة لراتكليف ستتولى إدارة عمليات كرة القدم.
وقال جويل غليزر الرئيس التنفيذي المشارك في بيان: "أود أن أرحب بالسير جيم بصفته مالكا مشاركا وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق معه ومع شركة إنيوس سبورت لبلوغ مستقبل مشرق لمانشستر يونايتد".
ويحتل بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة المركز السادس في الترتيب هذا الموسم.